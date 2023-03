Bản tin Hình sự: Kẻ biến thái khoan tường để nhìn trộm phòng tắm nhà bé gái

TPO - TIN NÓNG ngày 10/3: Tạm giữ gã đàn ông khoan tường để nhìn trộm phòng tắm nhà hàng xóm; Bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh đã tử vong trong bao tải; Bắt tạm giam 2 cán bộ CDC Ninh Thuận liên quan vụ án Việt Á;...

Không chỉ bị tố cáo có hành vi dâm ô bé hàng xóm 8 tuổi, Công an TP Bắc Giang còn phát hiện đối tượng H.V.D. (SN 1972, trú thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ ) còn khoan 1 lỗ nhỏ để nhìn sang phòng tắm nhà cháu T. (SN 2015). Cơ quan chức năng đang tạm giữ D. để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em. (Xem chi tiết)

Thấy bao tải màu đỏ sau vườn trống của một gia đình thôn Thanh Xuân (xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, Kon Tum), người dân mở ra bàng hoàng phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh đã tử vong, còn dây rốn và nhau thai. Hiện Công an huyện Đăk Hà đã phát thông báo tìm người liên quan đến vụ việc trên để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Bá Thanh Dân (Trưởng khoa Dược, vật tư y tế của CDC Ninh Thuận) và Nguyễn Đăng Đức (nhân viên Khoa Dược, vật tư y tế của CDC Ninh Thuận). Hai người này bị bắt để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

Một số người ăn uống bên trong quán nhậu trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường 13 (quận Tân Bình) rồi xảy ra cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, ông L.M.B (47 tuổi, quê Quảng Nam) bị một thanh niên dùng hung khí đâm tử vong. Được biết, sau khi gây án, nghi phạm đã đến cơ quan Công an đầu thú. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An) đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng". Tài xế Quân là người đã điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) khiến 3 người tử vong. (Xem chi tiết)

Đi uống rượu về, trong lúc cãi nhau, Lương Văn Tới (SN 1962, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã dùng súng tự chế bắn người vợ tử vong. HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Tới 17 năm tù về tội "Giết người". (Xem chi tiết)