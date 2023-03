Bản tin Hình sự: Học sinh lớp 7 bị hàng xóm và thầy giáo xâm hại tình dục

TPO - TIN NÓNG ngày 7/3: Vợ chồng giám đốc công ty thuỷ sản tại Bạc Liêu chiếm đoạt 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng; Nhờ công an xã, người phụ nữ lấy lại được 1 tỷ đồng đã chuyển cho kẻ mạo danh Đội trưởng điều tra; Học sinh lớp 7 bị hàng xóm và thầy giáo xâm hại tình dục...

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định gia hạn thời gian tạm giữ đối với ông Đ.M.T (52 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Thụ Lộc) để điều tra, làm rõ đơn thư tố giác tội phạm dâm ô, giao cấu với trẻ em. Ông T bị tố sàm sỡ em T.H.Y (học sinh lớp 5) tại nhà riêng. Ngoài ra, ông T còn khai nhận khi học sinh cũ là P.T (học lớp 7) đến nhà chơi thì ông này đã đưa em vào phòng ngủ và thực hiện quan hệ tình dục. Cũng tại đây, T còn tố cáo bị ông Phan Văn Đ (68 tuổi, hàng xóm) xâm hại. Sau mỗi lần như vậy, cả thầy T và ông Đ đều cho bé gái từ 10 - 20.000 đồng.(Xem chi tiết)

Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) đang điều tra làm rõ hành vi của một tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái xe vào đường ngược chiều, bất tuân hiệu lệnh và đâm trúng cán bộ CSGT khiến người này bị thương, nhập viện điều trị. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu. Theo đó, tuyên phạt tù chung thân với ông Ngô Chí Dũng, Lê Thị Hạc (vợ ông Dũng) mức án 18 năm tù. Theo cáo trạng , vợ chồng Hạc – Dũng là chủ của Công ty Minh Hiếu đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu hải sản để chiếm đoạt 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng. (Xem chi tiết)

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố ông Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV - CNS) và các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2018, tại CNS (100% vốn nhà nước, thuộc UBND TPHCM), ông Dũng cùng các đồng phạm đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí số tiền 22 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Nhận được cuộc gọi của người lạ tự xưng là Đội trưởng Đội điều tra phòng chống tội phạm kinh tế, thông báo mình có số tiền lớn gửi tại Ngân hàng Agribank bị rò rỉ thông tin, nếu không kịp thời bảo mật sẽ mất số tiền lớn trên. Tiếp đó đối tượng đe dọa, khiến chị H đã chuyển 1 tỷ đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Nhận tin báo, Công an xã Diễn Yên (Diễn Châu, Nghệ An) lập tức vào cuộc làm việc với ngân hàng để ngăn chặn việc chuyển tiền, qua đó lấy lại được số tiền 1 tỷ đồng đã chuyển cho kẻ lừa đảo. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ bé trai ở Cà Mau bị mẹ kế đánh bầm tím cơ thể, chiều 7/3, một lãnh đạo Công an huyện Trần Văn Thời cho biết đã khởi tố vụ án hành hạ người khác. “Chúng tôi đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục làm việc để có đủ cơ sở khởi tố bị can. Kết quả giám định thương tật bé L.M.T (nạn nhân) là 4%”, vị lãnh đạo Công an huyện Trần Văn Thời thông tin thêm. (Xem chi tiết)