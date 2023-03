Bản tin Hình sự: Đi chơi với người quen trên mạng, bé gái 13 tuổi bị hãm hiếp

TPO - TIN NÓNG ngày 6/3: Công an khám xét trụ sở công ty F88 ở TPHCM; Tin mới vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến thai phụ tử vong; Đi chơi với người quen trên mạng, bé gái 13 tuổi bị hãm hiếp...

Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam Trần Kha Minh (SN 1993, ngụ Cà Mau, sinh sống tại TP HCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, Minh nảy sinh tình cảm qua mạng xã hội với Y.N. (SN 2010, ngụ huyện Mang Thít). Khi gặp nhau, Minh chở N đến một phòng trọ trên địa bàn huyện Long Hồ tâm sự, dụ dỗ và cưỡng hiếp nạn nhân.

Công an TPHCM khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (đặt trên tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp), để phục vụ quá trình điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, F88 hiện đang cung cấp các dịch vụ cho vay cầm cố các loại tài sản. Ngoài việc cung cấp dịch vụ "cầm đồ", công ty này cũng đang triển khai một số dịch vụ khác. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) cùng 9 bị cáo khác chuyển nhượng 2 dự án đất công giá rẻ ở huyện Nhà Bè, TPHCM cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, tại phiên phúc thẩm sáng nay (6/3), khi bị cấp sơ thẩm tuyên thu hồi hơn 16,9 tỷ đồng tại Dự án khu dân cư Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai kháng cáo xin nhận lại số tiền này, đồng thời xin tiếp nhận phần đất còn lại tại Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong. (Xem chi tiết)

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) khởi tố Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, TP Biên Hòa) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trước đó, ông Chinh điều khiển thuyền chở 12 khách trên sông Đồng Nai, xảy ra va chạm với sà lan chở hàng do ông Trần Thanh Tâm (50 tuổi, TP Cần Thơ) điều khiển. Vụ va chạm đã khiến thuyền bị lật, tất cả hành khách đều rơi xuống sông. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, TP Biên Hòa, đang mang thai) tử vong do mắc kẹt trong thuyền. (Xem chi tiết)

Bị CSGT ra tín hiệu dừng xe máy kiểm tra vì tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và kèm ba, Nguyễn Văn Toản đang chở Lê Anh Văn và Lê Tuấn Tài không những không chấp hành mà lái xe lạng lách đánh võng, di chuyển tốc độ cao và tông thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến một cán bộ CSGT bị hất văng ra xa. Xe máy và 3 nam thanh niên cũng bị ngã xuống quốc lộ. (Xem chi tiết)

Công an TP Cần Thơ khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Yến Phương (33 tuổi) và Phạm Ngọc Thùy (36 tuổi), nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Phương và Thùy đã cấu kết với nhân viên Công ty Việt Á làm khống hàng hóa (bao bì, nhãn mác giống hàng thật, nhưng bên trong là nước lọc), thủ tục để bộ phận mua sắm trình Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng (trong đó có hàng khống). Sau đó đề nghị Công ty Việt Á chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán cho 2 bị can để chiếm đoạt tiền của Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, với số tiền khoảng 800 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang tạm giữ B.Đ.H và T.Đ.Q (cùng SN 2004, huyện Sóc Sơn) để điều tra hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra, ngày 7/12/2022 H.M.A (SN 2008) cùng H và Q đến nhà bạn ăn uống. Khoảng 22h, A thấy mệt nên muốn về nhà. Tuy nhiên, sau đó hai thanh niên này chở A đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục. (Xem chi tiết)