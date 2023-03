Bản tin Hình sự: Tin mới vụ hai bảo mẫu bạo hành bé 17 tháng tuổi tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 5/3: Triệt phá thêm công ty đòi nợ kiểu khủng bố, lộ chiêu trò ghép ‘ảnh nóng’ đe doạ khách hàng; Nghi bị 'cắm sừng', chồng lẻn vào phòng ngủ chích điện vợ; Thanh niên 17 tuổi rút dao đâm chết 'đối thủ'; Tin mới vụ hai bảo mẫu bạo hành bé 17 tháng tuổi tử vong...

Công an huyện An Phú (An Giang) vừa tạm giữ Đinh Thanh Trực (32 tuổi, Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (27 tuổi, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Trước đó, khi bị công an truy bắt, hai đối tượng ném bỏ 2 túi xách bên trong có 17 gói màu vàng và màu xanh, nghi vấn chứa chất ma tuý, với tổng trọng lượng khoảng 18,6kg. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM, Công an TP Hà Nội… vừa triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng Công ty TNHH mua bán nợ DSP có trụ sở chính tại TP HCM. Theo đó, DSP mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam và một số tổ chức tín dụng nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12-15%/tổng số tiền khách nợ. Mỗi tháng nhân viên được giao truy thu khoảng 500 hợp đồng, mỗi nhóm phải đòi nợ được 300 triệu đồng, nếu 2 tháng liên tiếp không đòi được đủ số tiền trên thì sẽ bị đuổi việc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa khởi tố, bắt tạm giam Tô Hữu Sỹ (SN 1963) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Sỹ bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe vì điều khiển ô tô chở gỗ tạp quá khổ, chạy ngược chiều. Tuy nhiên, Sỹ đã có lời lẽ xúc phạm lực lượng rồi điều khiển xe tải bỏ chạy, lạng lách, đánh võng và liều lĩnh lao xe về phía cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. (Xem chi tiết)

Công an Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tú (38 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Tú đem theo 1 đoạn dây điện (có chuôi cắm 1 đầu, đầu còn lại dây trần) đến nhà cha mẹ vợ rồi lẻn vào phòng vợ đang ngủ. Sau đó, Tú dùng dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào chân vợ, gây tiếng nổ; nguồn điện gia đình cũng bị ngắt. Vợ Tú bị điện giật bỏng chân nên tri hô. Tại CQĐT, Tú thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích rằng chỉ hù dọa để vợ sợ mà quay về với mình. (Xem chi tiết)

Công an Gia Lai đang tạm giữ Nguyễn Văn Phụng (17 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Phụng và anh T.V.N (SN 22 tuổi, Phú Yên; tạm trú thị trấn Phú Túc) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau tại nhà của Phụng. Trong khi đánh nhau, Phụng lấy con Thái Lan (dài 21,6cm) ở sân đâm một nhát trúng bên sườn trái anh N, khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)

Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã khởi tố bị can Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, bé P.T.Đ (SN 2021) được gia đình gửi đến cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành. Do cháu bé quấy khóc, hai đối tượng bế cháu bé lên ném xuống nền nhà rồi cùng nhau đánh đập vào mặt, bụng, ngực cháu bé. Hậu quả, cháu bé bất tỉnh và tử vong sau đó.(Xem chi tiết)