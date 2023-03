Khởi tố tài xế xe tải chạy ngược chiều, chống đối cảnh sát

TPO - Bị dừng để kiểm tra, tài xế lái xe tải chở gỗ tạp đã bỏ chạy, lạng lách, đánh võng, chống đối cảnh sát giao thông (CSGT) trên đoạn đường Hồ Chí Minh.

Ngày 4/3, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Hữu Sỹ (SN 1963, trú tại huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 15h45' ngày 15/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường Hồ Chí Minh, khu vực gần cầu Thanh Đức (thuộc địa phận xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương), Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện ô tô tải BKS 37V-0209 chở gỗ tạp quá khổ, chạy ngược chiều.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tô Hữu Sỹ không xuất trình được các loại giấy tờ theo yêu cầu. Thậm chí, đối tượng này còn có lời lẽ xúc phạm lực lượng đang thi hành nhiệm vụ. Sau đó, Sỹ điều khiển xe tải bỏ chạy, lạng lách, đánh võng nhằm ngăn cản không cho xe CSGT vượt lên.

Khi đến đoạn đường trước khu vực chợ xã Thanh Hương, Sỹ còn liều lĩnh lao xe về phía cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Về đến nhà riêng tại xóm 2, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Sỹ trút toàn bộ số gỗ trên xe tải xuống chắn ngang cổng nhà. Đối tượng còn tiếp tục chửi bới, có những hành động lăng mạ, xúc phạm và đe dọa tổ công tác. Sau đó, Sỹ tiếp tục điều khiển xe tải cất vào gara và tháo, cất giấu ắc quy xe.

Trước tình huống nêu trên, tổ công tác CSGT phối hợp với lực lượng Công an huyện Thanh Chương đã lập biên bản ban đầu đối với Tô Hữu Sỹ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Đồng thời đưa đối tượng về trụ sở để điều tra, xử lý.