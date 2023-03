Gã trai nhảy sông tự vẫn sau khi chĩa súng vào thiếu nữ bóp cò

TPO - Bị cô gái 17 tuổi từ chối tình cảm, Trịnh Trọng Tần đã mang súng đến nơi làm việc nhắm thẳng đối phương rồi bóp cò. Tuy nhiên, súng không nổ, Tần dùng búa đánh nạn nhân rồi nhảy xuống cầu Đồng Nai.

Chiều 14/3, đại diện Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, lực lượng công an vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trịnh Trọng Tần (35 tuổi, quê Thanh Hoá) để điều tra hành vi “giết người”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào trưa 13/3, do có mâu thuẫn tình cảm với em T. (17 tuổi, quê Kiên Giang) nên Tần tìm đến công ty của T. (tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) để nói chuyện.

Tại đây, khi bị T. từ chối tình cảm, Tần rút súng nhắm thẳng vào T. và bóp cò. Tuy nhiên, sau hai lần bóp cò, súng không nổ, Tần dùng búa đánh T. bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Nạn nhân sau đó được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Đối tượng Tần sau khi gây án đã chạy ra cầu Đồng Nai nhảy sông tự tử nhưng bất thành.

Đối tượng Tần sau đó đã đến Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.