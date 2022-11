Khởi tố đối tượng lẻn vào nhà người phụ nữ đốt xe máy do mâu thuẫn tình cảm

TPO - Do mâu thuẫn tình cảm, Thiêm đã lẻn vào nhà một người phụ nữ rồi dùng dầu hoả châm lửa đốt xe máy.

Ngày 28/11, Viện KSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Thiêm (56 tuổi, trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0h30 ngày 16/11, khi gia đình chị N.T.T (39 tuổi, trú tại thôn 1, xã Hương Liên) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn ngoài sân. Lúc này chị T. chạy ra thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Vision đang bốc cháy dữ dội.

Phát hiện xe bốc cháy, chị T. tri hô hàng xóm và báo cáo đến cơ quan chức năng cùng hỗ trợ dập lửa. Ngay sau đó Công an xã Hương Liên phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai, lập biên bản để điều tra vụ việc phá hoại tài sản. Đến 6h sáng cùng ngày công an xác định Nguyễn Văn Thiêm là nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan điều tra, Thiêm khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị T. nên đã dùng dầu hỏa châm lửa đốt xe máy của nạn nhân.

Theo lãnh đạo địa phương, cả ông Thiêm và chị T. đều đã có gia đình riêng.