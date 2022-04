Tin mới vụ đốt xe máy gây hỏa hoạn lớn ở Hà Nội vì mâu thuẫn yêu đương

TP - Cho rằng gia đình bạn trai ngăn cản chuyện tình cảm, Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, tạm trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã mua xăng về phóng hỏa đốt xe máy, hậu quả gây ra vụ hỏa hoạn lớn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Ngày 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Trần Thị Thanh Hải - nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 31/3, tại ngõ 60 đường Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 19h cùng ngày, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân trong ngõ 60 đường Phú Đô và có nhiều người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã huy động 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy và 40 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn, chữa cháy.

Khu vực bị cháy là nơi để xe ở tầng 1 của tòa nhà, diện tích mặt sàn khoảng 170m2.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) ra ngoài đồng thời hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Tuy nhiên, vụ cháy khiến chị Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, ở thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) tử vong.

Quá trình xác minh và trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện một người phụ nữ mặc áo chống nắng châm lửa đốt xe máy rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau 4 tiếng khẩn trương điều tra truy xét, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm gây án là Trần Thị Thanh Hải.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Thanh Hải khai nhận, có quan hệ tình cảm với anh C.V.H (SN 1994, quê Tuyên Quang) nhưng bị gia đình bạn trai ngăn cản không cho tiến tới hôn nhân. Từ đó, Hải và bạn trai thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã khiến anh H. chuyển đến ở nhà anh họ tên V. ở ngõ 60 đường Phú Đô.

Khoảng 15h ngày 31/3, Hải đi khám sức khỏe và đến cây xăng trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) mua 30 nghìn đồng tiền xăng đựng trong chai 1,5 lít rồi đi thẳng về phòng trọ của anh V. ở đường Phú Đô. Do phòng trọ khóa cửa, không gặp được anh H. nên Hải ra cửa hàng cắt tóc để làm móng, gội đầu. Tại đây, Hải nghĩ về việc anh V. và gia đình anh H. ngăn cản chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định dùng chai xăng vừa mua đốt xe máy của anh V.

Đến 18h, Hải đi mua một bao diêm Thống Nhất, rồi quay lại nhà trọ của anh V. và nói với người thuê trọ vào gặp người quen bên trong. Vừa vào khu vực để xe máy, Hải đổ nửa chai xăng lên xe của anh V. rồi quẹt diêm, châm lửa đốt và bỏ chạy.

Lo sợ bị phát hiện, Hải cởi bỏ áo chống nắng vứt lại, rồi đi ăn bún tại một quán trên đường Lạc Long Quân. Sau đó, anh H. gọi điện cho Hải thông báo khu trọ bị cháy và hẹn quay lại khu trọ gặp nhau. Trên đường về khu trọ, Hải bị cơ quan công an bắt giữ.

Từng đốt, đập máy tính của bạn trai

Có mặt tại cơ quan công an, anh C.V.H. (bạn trai của Hải) chia sẻ, sự việc trên xảy ra là rất đau lòng, có thể bạn gái mình không giữ được bình tĩnh cũng như không lường trước được hậu quả.

“Em cũng không ngờ Hải lại ra tay đốt vì mấy ngày hôm nay không gặp nhau. Trưa 31/3, Hải gọi điện nhưng em đang ngủ và cũng không nhắn tin hay đe dọa gì” - anh H. nói.

Anh H. chia sẻ, hai người yêu nhau được gần hai năm nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã. “Lúc mới quen, em thấy Hải cũng bình thường như mọi người, nhưng càng về sau, cô ấy hay nổi nóng quá mức như đập phá đồ đạc và làm hỏng 2 máy tính do nghi ngờ, ghen tuông” - anh H. thông tin.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 3/2022, sau khi chia tay, Hải đã đến phòng trọ cũ của anh H. và đốt máy tính lúc anh này không có nhà. Sau sự việc trên anh H. đến ở nhà anh họ tại ngõ 60 đường Phú Đô.

Vẫn theo lời anh H. không chỉ đập phá đồ đạc, trong những lần cãi vã, Hải rất hay nhắn tin cho mẹ anh H. Trong khi đó, về phía anh H, “Mặc dù yêu nhau gần hai năm nhưng em không hề biết thông tin về gia đình, nhà cửa của bạn gái và cũng không biết ở đâu” - anh H. chia sẻ.

Nói về thông tin bạn gái đang mang thai, anh H. cho biết cũng đã nắm được nhưng hiện đi kiểm tra thì không phải. “Có thể bạn ấy nói dối để níu kéo tình cảm”- anh H. nói.

Nạn nhân tử vong trong vụ cháy là chị N.T.M.A (SN 1997, trú tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) hiện đang thuê trọ tại một phòng trọ của ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Chị A. là nhân viên của một công ty công nghệ trên địa bàn. Theo lời bạn trai chị A., hai người có dự định kết hôn.