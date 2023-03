Truy bắt nghi phạm sát hại vợ, chém bố mẹ vợ trọng thương ở Hải Phòng

TPO - Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố này, truy bắt nghi phạm sát hại vợ, chém bố mẹ vợ trọng thương.

Sáng 3/3, Công an huyện An Dương cho biết, đối tượng bị truy bắt là Hà Đình Hạ (41 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên). Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 2/2, Hà Đình Hạ sang nhà vợ tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng (huyện An Dương, TP Hải Phòng). Tại đây, Hạ dùng dao đâm vợ là chị V.T.H (31 tuổi) khiến chị này tử vong. Sau đó, nghi phạm chém trọng thương ông V.V.H và bà P.T.D (cùng 61 tuổi, bố mẹ vợ Hạ) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ba nạn nhân được người thân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp cấp cứu, tuy nhiên chị V.T.H được xác định tử vong do vết thương nặng ở vùng ngực, bụng. Nguyễn Hoàn