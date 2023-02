Truy nã kẻ nổ súng sát hại bạn gái ở Hải Phòng

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa phát lệnh truy nã bị can Trần Hoàng Hiếu (SN 1985, trú quận Ngô Quyền), nghi phạm nổ súng sát hại bạn gái, xảy ra 3 tháng trước tại xã An Đồng (huyện An Dương).

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định truy nã bị can Trần Hoàng Hiếu (SN 1985, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) về tội “Giết người”.

Bị can Trần Hoàng Hiếu được xác định là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, nghi phạm sát hại bạn gái tại thôn Vân Tra, xã An Đồng (huyện An Dương), xảy ra 3 tháng trước.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng thông báo, bất cứ người nào cũng có quyền bắt, giải bị can bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất và thông báo tới cơ quan điều tra thành phố Hải Phòng.

Trước đó, chiều 24/10/2022, bà H.T.T.H (SN 1961, trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đến thăm nhà con trai Trần Hoàng Hiếu (SN 1985, tạm trú xã An Đồng, huyện An Dương).

Khi lên tầng 2 nhà con trai, bà T.H phát hiện chị L.T.L.D (SN 1993) tử vong trên giường trong tư thế nằm úp. Nạn nhân có vết thương vùng đầu, chảy nhiều máu.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Công an TP Hải Phòng đã huy động Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc phối hợp với Công an huyện An Dương vào cuộc điều tra.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, bước đầu cảnh sát xác định nghi phạm T.H.H đã nổ súng sát hại nạn nhân. Nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với nhau.