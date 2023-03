Bị chặn đánh khi đang chở bạn gái, nam thanh niên rút dao đâm chết người

TPO - Trong lúc chở bạn gái đi trên đường, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi bị một nhóm thanh niên khác chặn đầu xe, đuổi đánh nên đã rút dao đâm chết người.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Dương Văn Khải (25 tuổi, trú thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) về tội giết người.

Trước đó, Khải chở bạn gái lưu thông trên đường Hai Bà Trưng (TP Quảng Ngãi) thì bị nhóm của Nguyễn Minh Khánh (trú TP Quảng Ngãi) và Nguyễn Nhật Trung (trú huyện Tư Nghĩa) cùng nhiều thanh niên khác chặn đầu xe, đuổi đánh do có mẫu thuẫn từ trước.

Trong lúc bị bao vây đánh, Khải đã rút con dao bấm mang theo trong người ra đâm vào Khánh, Trung và một thanh niên khác.

Hậu quả, Trung bị đâm thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Còn Nguyễn Minh Khánh cũng bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Sau khi gây án, lực lượng công an đã bắt Dương Văn Khải để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.