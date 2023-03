Bản tin Hình sự: Rải ảnh khỏa thân của bạn gái khắp đường vì mâu thuẫn

TPO - TIN NÓNG ngày 13/3: In ảnh khỏa thân của bạn gái rồi rải khắp đường; Cô gái 17 tuổi tố bị cha dượng hiếp dâm; Trốn kiểm tra nồng độ, lái xe bỏ chạy khiến trung tá công an bị thương; Khởi tố nữ cán bộ chi cục thi hành án dân sự tham ô hàng tỉ đồng;...

Vì mâu thuẫn với bạn gái là chị D.T.B. (33 tuổi, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), La Văn Hương (49 tuổi, trú xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn) đã in ảnh khỏa thân của bạn gái cùng nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm rồi rải xung quanh địa bàn nạn nhân sinh sống nhằm “hạ nhục” nạn nhân. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã khởi tố bị can đối với Hương về tội "Làm nhục người khác".

Do đã uống rượu, khi bị kiểm tra nồng độ cồn, Trần Văn Năng (SN 1977, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) lùi xe bỏ chạy thì bánh xe ô tô chèn lên chân Trung tá Nguyễn Nhật Khánh (Công an huyện Cẩm Xuyên) khiến trung tá Khánh bị thương. Không dừng lại, tài xế Năng vẫn tiếp tục tăng ga, điều khiến xe chạy thẳng qua chốt cảnh sát, rồi nhờ người điều khiển xe về nhà. Khi Năng về đến nhà thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Năng là 0,455mg/L. Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Năng về tội “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao từ năm 2019 đến tháng 10/2022, Phan Thị Anh (SN 1987, nguyên thủ kho kiêm văn thư Chi cục Thi hành án dân sự TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã nhiều lần không nộp tiền thi hành án dân sự, nộp tiền không đầy đủ vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý thuộc Chi cục Thi hành án dân sự TP Đông Hà) rồi sử dụng tài liệu giả để hợp thức hóa chứng từ và chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Thị Anh về tội tham ô tài sản. (Xem chi tiết)

Đang ngồi xem phim “nhạy cảm”, thấy con riêng của vợ (SN 2006) đi học về, Phạm Văn Tuyến (SN 1987, trú xã Ea Na, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) liền gạ quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, người cha dượng vẫn quyết đẩy con riêng vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, người con riêng đã đến Công an xã Ea Na tố cáo hành vi của đối tượng Tuyến. VKSND huyện Krông Ana đã phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuyến để điều tra về tội “Hiếp dâm”. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã có buổi làm việc với bà Trương Thị Việt Hà (ngụ quận 3) để ghi nhận yêu cầu về việc xử lý đối với hành vi phát ngôn không đúng của bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) trong các buổi livestream trên mạng xã hội. Theo đó, bà Hà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt bà Hằng và đồng phạm theo đúng quy định. Nếu bà Hằng ăn năn, nhận thức được hành vi sai trái thì bà chỉ yêu cầu bà Hằng xin lỗi công khai. Bà Hà cho biết, từng là bạn bè thân thiết với bà Hằng. Trước đây, bà Hằng có nhắn tin mượn tiền nhưng bà không đồng ý. Sau đó, tin nhắn này bị lộ và bà Hằng đã có những phát ngôn không đúng về bà Hà trên mạng xã hội. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Đình Cương, Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị, bị cáo buộc làm sai lệch tỷ lệ thương tật của một người đàn ông từ 15 xuống 9%, khiến bỏ lọt tội phạm. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Cương để điều tra, làm rõ hành vi giả mạo công tác. Trước đó, Đoàn Thanh tra của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã thanh tra quy trình giám định thương tích này và chỉ ra một loạt sai sót, chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật về công tác giám định pháp y. (Xem chi tiết)

Tự tạo 1 đường link bình chọn ảnh cuộc thi siêu mẫu nhí với mục đích chiếm đoạt thông tin facebook cá nhân của những người tham gia bình chọn. Sau khi có được facebook, Nguyễn Nhật Tân (SN 2001, trú tỉnh Quảng Trị) nhắn tin đến các người thân của bị hại để mượn tiền sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tạm giữ hình sự đối tượng Tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)