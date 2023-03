‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây cho các tiểu thương vay nặng lãi

TPO - Ngoan cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ trong chợ trên địa bàn vay tiền và thu lãi theo ngày. Khi đến hạn, nếu con nợ không trả, Ngoan sẽ đến tận nhà đe dọa.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, công an sở tại đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ma Thị Ngoan (SN 1981, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Trước đó từ đầu tháng 3/2023, trinh sát phát hiện một đường dây có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái (huyện Nghi Lộc).

Qua điều tra cho thấy, đường dây này do Ma Thị Ngoan (SN 1981, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) cầm đầu. Các bị hại trong đường dây mà Ngoan cho vay đều là các tiểu thương chuyên kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ trên địa bàn.

Quá trình cho vay tiền, Ngoan thu lãi theo ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa nhằm gây sức ép để trả tiền.

Sau một thời gian áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ ngày 12/3, Công an sở tại đã bắt giữ đối tượng Ma Thị Ngoan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình bắt giữ Ngoan, Công an thu giữ tang vật 10 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, 2 thẻ ATM và các tang vật khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Ngoan.

Bước đầu cơ quan công an chứng minh được từ tháng 10/2022 cho đến khi bị bắt giữ, Ngoan đã sử dụng số tiền trên 600 triệu đồng cho nhiều bị hại vay, qua đó thu lời bất chính hơn 80 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.