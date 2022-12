Một phụ nữ ở Đắk Lắk cho vay nặng lãi, yêu cầu con nợ sang tên giấy tờ nhà đất

TPO - Số tiền Trang cho vay dao động từ 100 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, lãi suất tương đương 146%/1 năm.

Ngày 31/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Trang (37 tuổi, trú phường Tân An) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2021, Trang tìm người cần vay tiền để thoả thuận thế chấp tài sản. Thủ đoạn của Trang là yêu cầu người vay phải đến Văn phòng công chứng làm biên bản giao, nhận tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tài sản thế chấp.

Trong đó, số tiền mua bán đất chính là tổng số tiền gốc và lãi mà 2 bên tự thoả thuận. Hành vi của Trang nhằm hợp thức hoá việc thu tiền lãi suất cao đối với các khoản vay.

Sau khi hết thời gian thoả thuận, nếu người vay không trả đủ số tiền gốc và lãi thì tài sản thế chấp sẽ hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của Trang. Số tiền Trang cho vay dao động từ 100 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, lãi suất 4 ngàn đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 146%/1 năm.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2022, Trang đã cho nhiều người dân ở TP Buôn Ma Thuột vay 4,9 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.