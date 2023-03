Bản tin Hình sự: Người đàn ông tử vong sau khi bị đối tượng lạ đánh

TPO - TIN NÓNG ngày 19/3: Tạm giữ thầy giáo liên quan vụ nữ sinh tạo Facebook giả vu khống 'gạ tình'; Xe Porsche lật ngửa sau va chạm với 2 xe máy; Người đàn ông tử vong sau khi bị đối tượng lạ đánh...

Công an quận 8 (TP HCM) vừa bắt được nghi can liên quan đến cái chết của ông P.H.T (SN 1985) ngụ tầng 12, chung cư Green River đường Phạm Thế Hiển. Trước đó, cư dân cùng tòa nhà phát hiện ông T tử vong trong căn hộ của mình, trên người có nhiều vết bầm tím, nặng nhất là vết thương khu vực vùng thái dương. Được biết, trước khi tử vong, ông T cùng với một số người bạn tổ chức nhậu, sau đó ông T xuống sảnh chung cư thì bị một người lạ đánh. Ông T được một số người bạn đưa lên phòng ngủ, đến chiều thì phát hiện ông T tử vong.

Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tạm giữ ông N.S.H (27 tuổi, giáo viên trường THCS Xuân Diệu) để điều tra, làm rõ hành vi nhắn tin "gạ tình" nữ sinh lớp 8. Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa ông H và một nữ sinh lớp 8 tên A với nội dung “quan hệ trên mức tình cảm”. Khi làm việc với công an, em A cho biết, các tin nhắn "gạ tình" trên mạng xã hội là của chính ông H với em, không có việc em A làm giả Facebook của ông H rồi tự tạo tin nhắn để "vu khống" như đã thừa nhận khi làm việc với nhà trường.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.C.M (22 tuổi, huyện Thanh Liêm) vì chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an. Trước đó, do chậm trả tiền vay trên các app nên M bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ (sim rác) thường xuyên nhắn tin, gọi điện đòi nợ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và uy tín cá nhân. Do đó, M đã lên mạng tìm hiểu và sử dụng dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi của các số máy lạ gọi đến điện thoại của mình đến đường dây nóng của Bộ Công an để không bị làm phiền.

Liên quan vụ việc một tàu cá của tỉnh Cà Mau che giấu 10 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã buộc chủ tàu liên hệ với thuyền trưởng đưa tàu cá gửi thiết bị giám sát vào bờ trong vòng 10 ngày để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP Thủ Đức về Đồng Nai, nam tài xế điều khiển ôtô Porsche biển số TPHCM bất ngờ tông đổ dải phân cách, lao qua làn xe máy bên cạnh, sau đó va chạm với hai xe máy rồi lật ngửa. Vụ tai nạn làm 2 người đi xe máy bị thương nhẹ, giao thông qua khu vực trên bị ùn ứ kéo dài.

Khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ của quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa bao vây, bắt giữ bốn "đầu nậu" mua bán ma túy gồm: Trần Thị Thanh (60 tuổi); Nguyễn Thị Ngọc Trinh (41 tuổi); Huỳnh Tấn Lực (52 tuổi) và Mai Thị Nở (47 tuổi). Riêng Nguyễn Tuấn Phúc (Phúc "Lì"), 40 tuổi, đã nhảy từ tầng 2 sang nhà bên cạnh trốn thoát. Công an cho biết những người trong tụ điểm mua bán ma túy này nhà liền nhau, có quan hệ họ hàng và nuôi nhiều "vệ tinh" cảnh giới từ xa.