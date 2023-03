Bản tin Hình sự: Kết quả khám xét nơi ở của 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 21/3: Anh vợ của Đường "Nhuệ" bị bắt; Gã trai đột nhập, hiếp dâm người tình rồi dọa giết đòi đưa 300 triệu; Khám xét nơi ở 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, công an phát hiện gì?...

Liên quan đến vụ phát hiện hơn 11 kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không mang từ Pháp về Việt Nam, Công an TP HCM vừa khám xét nơi ở của các tiếp viên tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân. Qua khám xét, lực lượng chức năng không phát hiện thêm ma túy. Được biết, hiện 4 nữ tiếp viên này chưa bị khởi tố và đang bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, do mâu thuẫn và ghen tuông nên Tâm đột nhập nhà người tình là chị S (36 tuổi), để khống chế, ép chị này quan hệ tình dục. Sau đó, Tâm yêu cầu chị S phải chuyển 300 triệu đồng để mình làm ăn, nhưng chị S nói không có tiền và chỉ chuyển 10 triệu đồng. Do đó, Tâm dùng hung khí khống chế người phụ nữ và cố thủ bên trong nhà.

TAND Kiên Giang đã tuyên phạt Trịnh Thanh Giang (SN 1986), 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Theo cáo trạng, do Giang hành nghề cung cấp và đưa đón tận nơi các nữ tiếp viên đến phục vụ khách tại các quán karaoke và quán nhậu trên địa bàn TP Hà Tiên nên sợ bị khách đánh, vì thế Giang đã nhờ người mua khẩu súng và đạn với giá 4,3 triệu đồng về nhà cất giấu để phòng thân.

Liên quan đến vụ án Mai Văn Quân (57 tuổi, biệt danh Quân ‘xa lộ’) là một "đại ca giang hồ" khu vực giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai) bị sát hại, ngày 21/3, Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo. Được biết, vụ án từng được đưa ra xét xử vào năm 2021 với 12 bị cáo. Tuy nhiên, tòa án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong thời gian điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã bắt giam thêm 4 bị cáo.

Viện KSND tỉnh Hòa Bình đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Viết Tuấn, Giám đốc, Đỗ Hồng Quân - Tổ trưởng Tổ giáo viên dạy lý thuyết và Nguyên Ngọc Khuyên - Tổ trưởng Tổ giáo viên thực hành thuộc Trường Cao đẳng nghề kinh doanh và công nghệ Hà Nội, có trụ sở tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” . Được biết, ba người vừa nêu bị cáo buộc làm giả chữ ký, chữ viết để ghi khống nội dung vào một số tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tránh bị kiểm tra phát hiện.

Công an Đồng Tháp vừa đồng loạt kiểm tra hành chính 16 phòng giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, công an phát hiện một số phòng giao dịch có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Công an Thái Bình vừa tạm giữ Nguyễn Văn Bình (47 tuổi) và Phạm Văn Tuân (32 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, công an bắt quả tang Bình và Tuân có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Đáng chú ý, Bình được biết đến với biệt danh Bình "phê", là anh trai của Nguyễn Thị Dương - vợ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", đang thụ án tù).