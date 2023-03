Bản tin Hình sự: Cầm kéo truy sát em họ vì gọi điện rủ đi nhậu không trả lời

TPO - TIN NÓNG ngày 29/3: Thanh niên nghi ngáo đá dùng hung khí đâm công an rồi đốt nhà dân; Tạm giữ nhóm người lột áo quần, cắt tóc cô gái giữa đường ở Bình Dương; Cầm kéo truy sát em họ vì gọi điện rủ đi nhậu mà không trả lời...

TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Hữn (SN 2002) 7 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, Hữn gọi điện thoại cho em họ là anh Phyôn (SN 2003) để rủ uống rượu. Lúc này, anh Phyôn nghe máy nhưng không nói gì nên Hữn nghĩ em họ coi thường mình. Bực tức, Hữn cầm kéo đi tìm Phyôn. Thấy em họ, Hữn nói “mày thích coi thường tao không” rồi xông đến dùng tay đấm vào mặt Phyôn và tiếp tục dùng kéo đâm 4 nhát liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thị Hương Loan (SN 1989, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Vĩnh Định, thuộc Chi nhánh một ngân hàng ở huyện Triệu Phong) và chồng của Loan là Dương Tất Chiến để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vợ chồng Loan mượn tiền của nhiều người với mục đích làm đáo hạn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt, không trả lại khi đến thời hạn.

Một thanh niên có biểu hiện ngáo đá bị lực lượng Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đưa về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, trong lúc lấy lời khai, thanh niên này bất ngờ rút hung khí đâm một cán bộ công an rồi bỏ chạy qua nhà dân ở phía sau trụ sở. Tiếp đó, thanh niên cầm hung khí cố thủ trong nhà dân (là đại lý kinh doanh hàng tạp hóa) rồi mở bình gas châm lửa đốt khiến căn nhà cháy. Hiện đối tượng đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, ở Sóc Trăng) và đồng bọn đề điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Trước đó, do mâu thuẫn trong việc mua bán chó mèo chung với chị A, Thêm đã bàn bạc với đồng bọn để đặt mua ma tuý rồi gài vào các vị trí tại chỗ ở, xe máy và nhờ người trực tiếp giao ma tuý giấu trong 2 bịch bánh tráng cho A rồi báo công an đến bắt giữ.

Phát hiện ông H (55 tuổi, ở Long An) nằm bất động dưới ao cá, bên cạnh có một chiếc cần bằng kim loại (dùng để phun thuốc) dài khoảng 3 mét để chích cá bị cháy đen cùng một sợi dây điện có nối nguồn từ trong nhà ra, nhiều người đã chạy vào nhà ngắt nguồn điện, xuống ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an tỉnh Long An đang điều tra thêm về vụ việc.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi), Nìm Thùy Trang (34 tuổi) và Hỷ Hướng Xường (63 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi “Làm nhục người khác”. Trước đó, Phùng và Vòng Màng Khương (32 tuổi, Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng nhưng do mâu thuẫn tình cảm, đã sống ly thân. Sau đó, Phùng thấy anh Khương chở chị T đi mua đồ nên Phùng, Trang (chị dâu), Xường (mẹ Phùng) cùng 3 thanh niên (chưa rõ nhân thân) chặn đầu ôtô, xông vào đánh đập gây thương tích, cắt tóc và lột áo quần của chị T giữa đường để nhục mạ. Sau đó, chị T phát hiện bị mất một số tài sản đắt tiền.

Ông C.V.S (58 tuổi), hiệu trưởng trường tiểu học nhận được cuộc điện thoại thông báo số thuê bao ông đang dùng bị rò rỉ thông tin cá nhân. Sau đó, đối tượng kết nối ông S gặp người tự xưng là đội trưởng đội điều tra và người này nói số điện thoại của ông S đang dùng bị tội phạm xuyên quốc gia đăng ký tài khoản để lừa đảo, buôn ma túy và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân. Qua vài bước hướng dẫn, ông vay mượn 965 triệu đồng của nhiều người chuyển vào tài khoản mà đối tượng lừa đảo yêu cầu. Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang điều tra về vụ việc.