Bản tin Hình sự: Lý do gia hạn tạm giữ giám đốc người Trung vụ sát hại nữ kế toán

Liên quan đến vụ án Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) sát hại nữ kế toán đang mang thai tên Lý Thị Mai (30 tuổi), Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định gia hạn thời gian tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về tội “Giết người” đối với Wu. Tại CQĐT, Wu khai nhận, do tức giận vì biết hàng trong kho thất thoát liên quan đến nữ kế toán nên đã xảy ra cự cãi, sau đó y dùng dao sát hại nạn nhân.

Công an TP Hà Nội đang truy nã Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1996, Tây Ninh) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Trước đó, Huyền bán hai cô gái SN 2006 và SN 2008 cho một đối tượng ở Quảng Nam để làm nhân viên phục vụ quán karaoke với giá hơn 166 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại Huyền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên công an đã truy nã Huyền.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 18 người bị thương ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội), tài xế ô tô gây ra vụ việc là ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960) cho biết, khi đang chở vợ đi khám bệnh từ Bệnh viện Tim Hà Nội về nhà ở Long Biên, khi đến ngã tư vừa nêu, người này đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga dẫn tới vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã tạm giữ Trần Duy Hùng (SN 1996) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, một xe khách khi di chuyển đến ngã 3 La Sơn thì xảy ra va chạm với xe tải ben do Hùng điều khiển. Sau đó, xe khách tiếp tục tông sập tường một nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách là Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, Đắk Lắk) và hành khách Phan Văn Nguyện (SN 1947, Hà Tĩnh) trên xe này tử vong tại chỗ; 8 người trên xe khách bị thương (hiện sức khoẻ đều đã ổn định).

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa bắt giữ Và Bá Tủa (33 tuổi), thu giữ lượng lớn ma túy. Theo điều tra, Tủa là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các 'con nghiện' trên địa bàn huyện Tương Dương. Để đối phó với cơ quan chức năng, Tủa luôn thủ sẵn dao bên mình để phòng thân mỗi khi đi buôn hàng. Do đó, khi bị vây bắt, Tủa đã dùng dao chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng y bị công an khống chế sau đó.

Công an phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang điều tra, xử lý Nguyễn Thị Thu Thảo (18 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, sau khi vào nhà nghỉ “tâm sự” với bạn gái mới quen qua Facebook tên Nguyễn Thị Thu Thảo (18 tuổi), anh N.D.S (23 tuổi) phát hiện Thảo đã rời đi cùng chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max (trị giá khoảng 10 triệu đồng) khi mình tỉnh giấc.