Gia hạn tạm giữ nghi can sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

TPO - Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố tài liệu, chứng cứ trước khi xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên vừa gia hạn thời gian tạm giữ nghi can sát hại nữ kế toán.

Ngày 6/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện quyết định gia hạn thời gian tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về tội “Giết người” đối với Yang Zhong Wu, nghi phạm sát hại nữ kế toán đang mang thai và bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 29/3, Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận có trụ sở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) sau khi lên ô tô bán tải rời khỏi công ty thì nhân viên công ty phát hiện nữ kế toán Lý Thị Mai (30 tuổi) tử vong trong nhà vệ sinh của phòng làm việc. Nhận được tin báo, Công an Bình Dương đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Cùng ngày xảy ra vụ án mạng, Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm nghi can kèm hình ảnh Yang Zhong Wu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Bình Dương xác định nghi can đã có mặt tại tỉnh Gia Lai nên lập tức liên hệ địa phương này để phối hợp.

Công an tỉnh Gia Lai sau đó thông báo cho toàn lực lượng tuần tra, chốt chặn tại các điểm nghi vấn. Khoảng 21h30 tối 30/3, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Yang Zhong Wu đang ở cửa hàng thời trang trên đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng (thành phố Pleiku) nên tiến hành vây bắt.

Khi bắt giữ Yang Zhong Wu, công an phát hiện trên người nghi can có hơn 700 triệu đồng tiền mặt, hầu hết có mệnh giá 500 nghìn đồng, trong đó một số tờ tiền còn dính máu. Ngón tay út bên phải của nghi can bị thương chảy máu và được nhân viên cửa hàng thời trang băng bó.

Làm việc với công an, Yang Zhong Wu khai nhận, vào ngày 29/3, do tức giận vì biết hàng trong kho thất thoát liên quan đến nữ kế toán nên đã xảy ra cự cãi, sau đó y dùng dao sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu điều khiển xe bán tải đến khu vực vườn cao su thuộc phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cách công ty khoảng 10km cất giấu rồi đi bộ ra đường bắt xe khách về tỉnh Gia Lai để bỏ trốn thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can, xử lý theo quy định pháp luật.