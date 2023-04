Vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán: Nhân chứng khai gì?

TPO - Làm việc với cơ quan công an, nhân viên Công ty TNHH Vinh Nhuận thuật lại toàn bộ diễn biến vụ nữ kế toán bị sát hại, đồng thời cho biết giữa giám đốc và kế toán xảy ra mâu thuẫn suốt thời gian dài, trước khi dẫn đến vụ án mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 18h ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này tiếp nhận tin báo của Công an thị xã Tân Uyên về vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người, phát hiện 15h50 chiều cùng ngày tại Công ty TNHH Vinh Thuận (khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Nạn nhân vụ án mạng được xác định là chị Lý Thị Mai (30 tuổi, ngụ Bình Dương).

Quá trình vào cuộc điều tra, song song với việc truy bắt nghi can, Công an Bình Dương đã mời những người liên quan đến làm việc. Làm việc với công an, các nhân chứng cho biết, vào năm 2020, nạn nhân Lý Thị Mai đến làm kế toán cho công ty nói trên do Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc làm Giám đốc).

Tết Nguyên đán 2023, Yang Zhong Wu về Trung Quốc, sau đó quay lại thì phát hiện hàng trong kho của công ty bị thất thoát rất nhiều. Yang Zhong Wu còn phát hiện chị Mai lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty của Yang Zhong Wu để chiếm đoạt tài sản. Yang Zhong Wu nhiều lần nói chuyện với chị Mai nhưng sự việc chưa thể xử lý được.

Khoảng 15h chiều 29/3, chị Nguyễn Thị Thùy Dương (30 tuổi, quê tỉnh An Giang, nhân viên văn phòng của công ty) đi rút tiền cùng Yang Zhong Wu tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương).

Khoảng 16h chiều cùng ngày, chị Dương và Yang Zhong Wu trở về công ty. Khi về đến công ty, Yang Zhong Wu yêu cầu chị Dương đi ra ngoài khu vực xưởng, còn Wu trở về phòng làm việc.

Đến khoảng 16h35 chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hòa (nhân viên tạp vụ của công ty) chạy đến gặp chị Dương và báo cáo sự việc vừa nhìn thấy Wu và chị Lý Thị Mai cãi nhau tại phòng làm việc của ông Wu.

Sau đó chị Hòa thấy Wu có vẻ hốt hoảng, trên người không mặc áo. Lúc này chị Dương và chị Hòa chạy đến phòng làm việc của Wu thì người này bất ngờ lái xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu trắng, biển số 61C-450.00 đến chặn ngang cửa văn phòng và đuổi hai người đi về, không cho vào phòng làm việc.

Nghi ngờ chị Mai xảy ra chuyện nên chị Dương và chị Hòa lấy lý do vào phòng để làm việc thì Yang Zhong Wu nhanh chóng lên xe ô tô bán tải đang chắn trước cửa phòng tăng ga rời khỏi công ty, đồng thời tắt nguồn điện thoại.

Khi vào phòng của Yang Zhong Wu, chị Dương và chị Hòa phát hiện chị Mai đã tử vong trong nhà vệ sinh với nhiều vết thương đang chảy máu. Theo lời các nhân viên của công ty nói trên, giữa giám đốc và kế toán đã xảy ra mâu thuẫn suốt thời gian dài vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và kết thúc bằng vụ án mạng thương tâm. Thời điểm bị sát hại, nữ kế toán đang mang thai con đầu lòng tháng thứ hai.

Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng nghi vấn trong vụ án. Đến ngày 30/3, phát hiện Yang Zhong Wu đang lẩn trốn tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt giữ đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với công an, Yang Zhong Wu khai nhận vào ngày 29/3, do tức giận vì biết hàng trong kho thất thoát liên quan đến nữ kế toán nên đã xảy ra cự cãi, sau đó dùng dao sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Yang Zhong Wu điều khiển xe bán tải đến khu vực vườn cao su thuộc phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cách công ty khoảng 10km cất giấu rồi đi bộ ra đường bắt xe khách về tỉnh Gia Lai để bỏ trốn thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Nói về tình tiết nữ kế toán lập công ty riêng để chiếm đoạt tài sản, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đây mới chỉ là lời khai từ nghi can và một số người liên quan nên chưa thể kết luận có hay không. "Trong quá trình điều tra, tất cả các tình tiết có liên quan đều phải làm rõ để xác định động cơ giết người", nguồn tin cho hay.

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can, xử lý theo quy định pháp luật.