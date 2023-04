Bản tin Hình sự: Cha chém con trai tử vong vì định mang xe mới mua đi độ

TPO - TIN NÓNG ngày 8/4: Vì sao Viện Kiểm sát tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng? Bắt giam cháu ngoại đâm ông bà tử vong ở Hưng Yên; Thành lập gần 30 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn giá trị gần 4000 tỷ đồng; Cha chém con trai tử vong vì định độ xe mới mua...

Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đã tạm giữ Tống Văn Tâm để điều tra hành vi giết người. Trước đó, ông Tâm dự tiệc về, bực tức khi xe máy mới mua bị con trai Phước Lộc (19 tuổi) tháo bỏ hết dàn áo bên ngoài, định độ lại để đi chơi. Ông la rầy con vì xe này ông mua để đi làm. Hai cha con cự cãi. Ông Tâm vớ con dao gần đó truy đuổi, đâm trúng cổ con. Lộc tử vong sau đó. Khai tại cơ quan điều tra, ông Tâm nói do trong người có rượu nên không kiềm chế được cơn tức giận.

Liên quan đến vụ việc vợ chồng ông P đến Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) bấm biển số cho 4 chiếc xe máy. Bất ngờ là cả 4 chiếc xe máy trị giá hàng trăm triệu đồng đều có được 4 biển số đẹp, gồm 60B6-888.89; 60B-888.86, 60B6-888.88, và 60B6-888.68, Công an xã Sông Nhạn đã tạm đình chỉ công tác một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Cẩm Mỹ.

Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và 4 bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Cùng thời điểm này, Viện KSND TPHCM đã ra lệnh tạm giam đối với bà Phương Hằng.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phú (SN 1993, huyện Kim động) để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó, người dân nghe tiếng hô hoán thất thanh từ phía nhà ông Đào Quang Lâm (SN 1938, ông ngoại Phú) thì phát hiện Phú đang dùng dao đâm ông Lâm, còn bà Mạc Thị Huệ (SN 1942, bà ngoại Phú) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đến ngày 3/4, ông Lâm tử vong.

Bị Tổ công tác 141 lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, C.V.T.B (SN 1978, có dấu hiệu sử dụng rượu, bia) lúc này đang ngồi sau xe của do N.N.T (SN 1993) điều khiển đã có hành vi cản trở, lăng mạ, dùng điện thoại di động đập vào đầu cán bộ của tổ công tác.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với công an các địa phương kiểm tra hành chính và hoạt động của 9 trụ sở F88 về việc chấp hành vay tín dụng, đòi nợ. “Công an kiểm tra hành chính để làm rõ công ty này có bảo đảm an toàn không, cho vay có nặng lãi không. Đặc biệt có việc đòi nợ, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản người vay hay không” – lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam, nói.

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Trần Như Trung (SN 1980) và Hoàng Quốc Trung (SN 1979) về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”. Trước đó, công an phát hiện các đối tượng thành lập gần 30 công ty nằm rải rác trên địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội…để xuất bán trên 3000 hóa đơn, tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn gần 4000 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.