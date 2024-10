‘Dính’ lỗi nồng độ cồn, bị khởi tố vì lòi cà vẹt giả

TPO - Nguyễn Duy Khanh điều khiển xe mô tô ở TP. Vũng Tàu thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính do trong hơi thở có nồng độ. Khanh xuất trình cà vẹt xe giả nên bị khởi tố hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam để điều tra hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.