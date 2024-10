7.600 đảng viên và cán bộ vi phạm nồng độ cồn

TPO - Trong năm 2023 và quý 1/2024, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với hơn 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức và viên chức có liên quan đến nồng độ cồn.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình và kết quả công tác của lực lượng Công an quý III năm 2024 vào chiều 4/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, nhấn mạnh việc xử lý vi phạm pháp luật giao thông sẽ không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Ông cho biết Bộ Công an sẽ giữ nguyên mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Dù đã có nhiều biện pháp xử lý, nhưng vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông. Trong năm 2023 và quý 1/2024, có trên 7.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã được báo cáo về các cơ quan, đơn vị quản lý.

Bộ Công an yêu cầu các lực lượng trong quá trình tuần tra và kiểm tra tuân thủ quy định "thượng tôn pháp luật", không chấp nhận bất kỳ can thiệp nào để bỏ qua lỗi vi phạm. Về trách nhiệm của các thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan đến các cán bộ vi phạm, Bộ Công an sẽ xem xét xử lý khi có số liệu cụ thể từ các đơn vị gửi về.

Về mức xử phạt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng cho biết sẽ giữ nguyên các quy định về nồng độ cồn theo Nghị định 100. Đối với người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đúng quy định, mức phạt sẽ từ 400.000 đến 600.000 đồng, được cho là phù hợp và có tính răn đe.

Liên quan đến việc đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến, từ ngày 1/8/2024, đã có 22.287 hồ sơ được đăng ký, trong đó 21.387 hồ sơ đã hoàn tất, với 3.302 ô tô và 18.085 xe máy. Bộ Công an cũng đã khắc phục một số khó khăn trong việc kết nối và chia sẻ dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho người dân.