Bản tin Hình sự: Cô gái dụ cụ ông đến phòng trọ, rồi tự cởi quần áo để tống tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 13/4: Gọi cụ ông đến phòng, cô gái tự cởi quần áo rồi giở trò tống tiền; Người thân cung cấp thông tin bất ngờ vụ bé trai nghi bị cha mẹ đánh đập dã man; Thầy giáo đâm chết bố vợ ở Quảng Bình...

Liên quan đến vụ bé H.K (2 tuổi) bị cha mẹ đánh đập dã man, chị P.T.N.H (35 tuổi, Bến Tre) là cô ruột của cháu K cho biết, mẹ của K tên là L (khoảng 20 tuổi), còn bố bé là C (khoảng 21 tuổi). Trước đó, chị H hoảng hốt khi thấy bé K bị bỏng khắp người và L nói do cháu bất cẩn trong lúc uống sữa nên bị đổ lên người. Thời gian không lâu trước, chị H còn nhìn thấy C dùng mỏ lết đánh vào vùng đầu của bé. Làm việc với công an huyện Hóc Môn (Bến Tre), người mẹ thừa nhận có đánh đập bé trai.

VKSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam thiếu tá Đỗ Tiến Dũng - nguyên Đội trưởng Trại tạm giam Long Tuyền (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vì có vi phạm khi tạo điều kiện cho người bị tạm giam sử dụng điện thoại gọi ra bên ngoài trái quy định, có dấu hiệu trục lợi.

Công an Lâm Đồng đã kiểm tra 13 chi nhánh kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty hỗ trợ tài chính, công ty mua bán nợ của Cty F88, phát hiện các chi nhánh nhận, cầm cố tài sản nhưng chưa lập hợp đồng cầm cố theo quy định của pháp luật; không thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng quý cho cơ quan chức năng Đặc biệt, các chi nhánh không có kho bãi phục vụ bảo quản tài sản cầm cố của khách hàng, không lưu giữ tài sản cầm cố nhưng lại “áp dụng” khoản phí quản lý tài sản cầm cố tới 5%/tháng đối với mô tô và 2%/tháng đối với ôtô, cao hơn cả lãi suất đi vay.

Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đang khẩn trương điều tra, truy tìm tài xế gây tai nạn trên tuyến Quốc lộ 49C, đoạn qua thôn Lưu Nghĩa (xã Triệu Long) lúc 19h ngày 12/4 khiến bà Đỗ Thị H (SN 1954) tử vong. Trước đó, bà H và bà Dương Thị D (SN 1963) đang đi bộ thể dục thì bị va chạm giao thông nhưng người gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

TAND TPHCM đã tuyên phạt Bùi Thị Yến Nhi (SN 1969) 13 năm 6 tháng tù, Lê Thị Năm (SN 1981) 13 năm tù, Lê Văn Hào (SN 1997) 12 năm tù và Cao Hồng Minh Tâm (SN 2003, con nuôi của Nhi) 8 năm tù, cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, nhóm đối tượng biết ông L.T (68 tuổi) có tình cảm với Tâm nên cố tình gọi ông T đến phòng trọ của Tâm, sau đó Tâm cởi quần áo ra mở cửa cho ông T vào và chủ động ôm đè ông xuống nệm. Cùng lúc, nhóm đối tượng ập vào dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm, rồi Nhi yêu cầu ông T phải đưa 3 tỷ đồng, nếu không sẽ đưa clip cho gia đình ông.

Do mâu thuẫn gia đình, Trần Anh Vinh (SN 1988, giáo viên trường tiểu học) cầm dao đi đến nhà của bố vợ là ông Lê Văn T (SN 1960), rồi dùng dao đâm ông T tử vong. Sau đó, Vinh cầm theo hung khí đến Công an xã Quảng Châu tự thú. Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã tiếp nhận xử lý ban đầu và chuyển Công an tỉnh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.