Ồ ạt đấu giá đất nền, cảnh báo hình thành các cơn 'sốt ảo'

TPO - Bộ Xây dựng cho biết, việc nhiều địa phương đẩy mạnh tổ chức đấu giá đất nền tại các khu đô thị, khu dân cư mới thời gian qua được coi là một yếu tố có thể tác động giúp thị trường đất nền sôi động hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo để tránh hình thành các cơn "sốt ảo", gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục.

Ồ ạt đấu giá đất nền

Báo cáo tình hình nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2024, Bộ Xây dựng cho biết, theo khảo sát đánh giá thì sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại một số khu vực có giá bán tăng nhẹ và giao dịch khá sôi động, việc tổ chức đấu giá đất nền tại các khu đô thị, khu dân cư mới đã được các địa phương triển khai nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất liền kề (diện tích từ 170-360m2/lô) thuộc dự án khu tái định cư sân golf hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ với mức giá khởi điểm từ 5,5-8 triệu đồng/m2;

UBND huyện Đông Anh tổ chức đấu giá 72 lô đất (diện tích từ 87,5-167m2/lô) thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Thụy Lâm với mức giá khởi điểm từ 23,5-24,5 triệu đồng/m2.

UBND Thị xã Sơn Tây cũng tổ chức đấu giá 31 lô đất (diện tích từ 94-140m2/lô) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu Vàn Gợi - Đồng Quân với mức giá khởi điểm từ 28-33 triệu đồng/m2.

Được biết, các phiên đấu giá đất tại Hà Nội thời gian qua thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Theo đó, huyện Quốc Oai vừa đấu giá thành công 34 lô đất thuộc 3 dự án ĐG02; ĐG08 thôn Khánh Tân xã Sài Sơn và ĐG06 xã Cấn Hữu với tổng diện tích là 3.100 m2 được tổ chức ngày 25/4 với hơn 150 khách hàng tham gia.

Giá khởi điểm cho thửa thấp nhất là 24,8 triệu đồng/m2, thửa cao nhất là 52,8 triệu đồng/m2. Buổi đấu giá đã bán thành công toàn bộ 34 thửa đất. Trong đó, thửa trúng đấu giá cao nhất ở mức 74,1 triệu đồng/m2, chênh lệch hơn 21 triệu đồng/m2 so với giá khởi điểm. Thửa đất có giá trúng thấp nhất là 28 triệu đồng/m2, cao hơn mức giá khởi điểm là hơn 3 triệu đồng/m2.

Hồi cuối tháng 3, huyện Mê Linh cũng đấu giá thành công 30 lô đất, trong đó, có lô đạt hơn 50 triệu đồng một m2, cao gần gấp đôi giá khởi điểm. Hay hồi cuối tháng 2, 33 thửa đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh đều được đấu giá thành công, trong đó có lô cao gấp đôi giá khởi điểm với hơn 60 triệu đồng một m2.

Tại Bình Định, UBND tỉnh phê duyệt đấu giá 84 lô đất (diện tích từ 105-135m2/lô) tại dự án khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội phường Nhơn Bình với mức giá khởi điểm 15-21,6 triệu đồng/m2; 23 (diện tích từ 140/158 m2/lô) lô đất tại dự án Khu tái định cư xã Bình Tường với mức giá khởi điểm 6,6-10,2 triệu đồng/m2; 15 lô đất (diện tích từ 124,5÷362,5m2/lô) tại khu đô thị mới Long Vân với mức giá khởi điểm 19,2-25,2 triệu đồng/m2; 9 lô đất ở Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D với mức giá khởi điểm 14-18,6 triệu đồng/m2; 12 lô đất tại Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh với mức giá 22-26,4 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức đấu giá 167 nền tại tuyến dân cư kênh Cái Tre, huyện Kiên Lương với mức giá khởi điểm 220 triệu đồng/nền và 43 nền đất thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá.

“Đây cũng được coi là một yếu tố có thể tác động giúp thị trường đất nền sôi động hơn trong thời gian tới”, Bộ Xây dựng đánh giá.

Tránh hình thành những cơn sốt đất ảo

Bộ Xây dựng cũng cho biết, về lượng giao dịch phân khúc đất nền, trong Quý I/2024 có xu hướng tăng so với quý IV/2023. Theo đó, lượng giao dịch đất nền bằng 119,86% so với quý IV/2023 (trong quý IV/2023 có 81.476 giao dịch đất nền) và bằng 145,18% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024 và dự báo quý II/2024 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), đánh giá nhiều khu vực có lượng giao dịch đất nền tăng đột biến, nhất là những lô đất đã tách thửa.

Đặc biệt, xuất hiện ngày càng nhiều nhà đầu tư đi “săn” đất ở khu vực vùng ven các thành phố lớn, địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao.

Mức giá giao dịch thành công tuy giảm từ 20-30% so với đỉnh sốt, nhưng dần đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm tiếp. So với quý IV/2023 giá tăng khoảng 5%. Riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền khu công nghiệp có mức tăng từ 10-20%.

Tuy nhiên, VARS cũng đưa ra cảnh báo cần hết sức lưu ý để tránh hình thành các cơn "sốt ảo", gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục.