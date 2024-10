Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trao giấy chứng nhận đặc xá cho phạm nhân tại Ninh Bình

TPO - Ngày 1/10, tại Ninh Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2024, dự Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước tại trại giam Ninh Khánh thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh và 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá, ngày 29/9/2024, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 957/QĐ-CTN đặc xá cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024.

Sáng 1/10, đồng loạt các trại giam, tạm giam trên toàn quốc tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật.

Dự Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước tại trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an) có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2024; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2024; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng...

96 phạm nhân được đặc xá năm 2024 và 50 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt, đại diện hơn 5.000 phạm nhân đang học tập, cải tạo tại trại giam Ninh Khánh, dự Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2024.

Thượng tá Nguyễn Văn Cát - Phó Giám thị trại giam Ninh Khánh cho biết, trước đó, Bộ Công an đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, phổ biến và công khai cho tất cả phạm nhân trong toàn trại về điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá năm 2024, tổ chức niêm yết công khai Quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước, các văn bản hướng dẫn về việc triển khai quyết định tại các buồng giam, khu giam, nhà học tập, nhà thăm gặp phạm nhân...

Cán bộ quản giáo chủ trì tổ chức họp đội phạm nhân phổ biến Quyết định về đặc xá năm 2024, hướng dẫn phạm nhân viết đơn đề nghị đặc xá, bản cam kết, bình xét và bỏ phiếu kín cho những phạm nhân có đề nghị đặc xá năm 2024 để chuyển lên Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của trại xét duyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Việc đặc xá nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước là sự phát huy giá trị nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam, thể hiện quan điểm, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước; thể hiện tính nghiêm minh, nhân văn của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam; góp phần bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; Tạo điều kiện cho những người có quá trình cải tạo, học tập tốt, quyết tâm hướng thiện được sớm trở về tái hòa nhập với cộng đồng, xã hội, làm lại cuộc đời. Việc thực hiện tốt công tác đặc xá còn có ý nghĩa tích cực về kinh tế, chính trị, xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã tập trung hoàn thiện khung pháp luật liên quan đặc xá, thi hành án hình sự nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính, bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Trong đó, công tác đặc xá được triển khai thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả không chỉ bảo đảm thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước mà còn không ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quyết định đặc xá, đồng thời chúc mừng các phạm nhân được đặc xá.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng kêu gọi cộng đồng và gia đình tạo điều kiện để những người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập, xây dựng cuộc sống mới mà không bị kỳ thị. Các địa phương cần thực hiện tốt chính sách hỗ trợ để đảm bảo người được đặc xá có cuộc sống ổn định, hạn chế tái phạm.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội và Ban lãnh đạo Trại tạm giam số 1, số 2 đã tổ chức lễ công bố Quyết định Đặc xá năm 2024 cho các phạm nhân có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Năm nay, Trại tạm giam số 1, số 2 có 57 phạm nhân được đặc xá. Trước đó, Trại tạm giam số 2 phối hợp với Công an huyện Thường Tín đã làm thủ tục cấp căn cước cho những trường hợp đủ điều kiện xét đề nghị đặc xá.