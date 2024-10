Bản tin 8H: 3 mẹ con tử vong bất thường trong nhà

TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ 3 mẹ con tử vong bất thường trong nhà riêng ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Ngày 1/10, thông tin từ UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cho biết các đơn vị đang điều tra nguyên nhân 3 mẹ con tử vong tại xã Sà Phìn. Trước đó, khoảng 14h ngày 30/9, tại gia đình anh V.M.S. (SN 1986, thôn xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn), người dân phát hiện chị D. (vợ anh S.) và con là cháu V.M.D. (SN 2004) tử vong trên giường. Hai người con khác của chị D. là cháu V.T.G. (SN 2021), cháu V.T.X. (SN 2022) có biểu hiện nôn mửa nghi là ngộ độc thuốc trừ sâu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Đến 16h30 cùng ngày, cháu X. tử vong, cháu G. qua cơn nguy kịch.

Khoảng 18h ngày 1/10, cầu phao Phong Châu (bắc qua sông Thao, nhánh chính của sông Hồng, nối giữa 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) phải tạm dừng hoạt động do nước sông Hồng lên cao, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Nguyên nhân do mực nước sông Hồng dâng cao, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào cầu phao, gây áp lực quá mức cho cầu. Cầu phao Phong Châu được lắp đặt và neo giữ để phục vụ việc đi lại của người dân trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2,2 m/s trở xuống. Tuy nhiên, do mưa lớn nên nước từ thượng nguồn dồn về khiến mực nước và lưu tốc dòng chảy của sông Hồng chiều 1/10 tiếp tục lên cao, gây mất an toàn cho cầu phao.

Ngày 1/10, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang điều tra vụ cô gái tử vong ở một trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố. Cô gái được xác định là N.L.A.V. (17 tuổi, ở TP Mỹ Tho). Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, V. chạy xe đạp điện đến một trung tâm thương mại ở phường 1, TP Mỹ Tho. Sau khi gửi xe ở tầng hầm của trung tâm thương mại, V. đi lên tầng 5, leo ra lan can kính rồi nhảy xuống tầng trệt. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 1/10, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Đỗ Hồng Sơn thông tin cảnh báo trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây xuất hiện một số văn bản giả mạo chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh thông báo đến kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm chức năng và các cơ sở bán lẻ thuốc tây trên địa bàn tỉnh, gây hoang mang cho các cơ sở kinh doanh. Ông Sơn khẳng định các cuộc điện thoại tự xưng hô là Sở Y tế, cũng như một số văn bản có chữ ký của giám đốc, phó giám đốc Sở Y tế Tây Ninh đều là giả mạo. Sở Y tế tỉnh Tây Ninh yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh khi gặp các trường hợp nghi vấn liên hệ với Thanh tra Sở Y tế theo số điện thoại: 0909.089.097; hoặc Công an địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố gần nhất để được hướng dẫn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét.Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi từ 17 đến 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Chiều và đêm 2/10, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 100mm. Ngày 2/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 2/10 mưa lớn giảm dần.

Ngày 1/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ sung, kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Theo quyết định, bổ sung Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, thay ông Trần Lưu Quang, nguyên Phó Thủ tướng được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bên cạnh đó, bổ sung Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Chiều 1/10, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm 4 cán bộ chủ chốt. Cụ thể, điều động và bổ nhiệm ông Phan Công Bằng, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó giám đốc Sở Tư pháp làm Giám đốc Sở. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Phú, Phó giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch UBND quận Tân Phú. Điều động và bổ nhiệm ông Lê Trần Kiên, Phó giám đốc Sở Xây dựng làm Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh. (XEM CHI TIẾT)