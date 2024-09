Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể mẹ cháu Hoàng Xuân Phúc ở Làng Nủ

TPO - Các lực lượng tìm kiếm tại vùng lũ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân. Đó là chị Hoàng Thị Quyến, mẹ của hai cháu Hoàng Xuân Phúc và Hoàng Gia Bảo.

Ngày 27/9, thông tin từ các lực lượng chức năng cho biết tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Quyến (SN 1990). Chồng chị là anh Hoàng Văn Tuân (SN 1987), được tìm thấy thi thể vào ngày 10/9. Gia đình chị Quyến có 4 người. Con trai thứ hai là cháu Hoàng Gia Bảo (SN 2017), cũng bị lũ quét cuốn đi nhưng được người dân phát hiện, cứu kịp thời và đưa đến bệnh cấp cứu với thương tích rất nặng. Con trai cả là cháu Hoàng Xuân Phúc (SN 2009), may mắn thoát nạn vì trước ngày xảy ra mưa lũ được bố đưa đến thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) nhập học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bảo Yên. Đến thời điểm hiện tại xác định có 58 người thôn Làng Nủ thiệt mạng do thiên tai, còn 9 người đang mất tích.

Giám đốc Sở GTVT Hải Dương quyết định tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng (từ 26/9 đến hết 25/12) đối với 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Theo đó, 2 trung tâm gồm Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D ở xã Liên Hồng (TP Hải Dương) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-04D ở xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành) phải dừng toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời gian bị tạm đình chỉ. Nguyên nhân 2 trung tâm trên bị đình chỉ do mỗi đơn vị có 2 đăng kiểm viên bị Cục Đăng kiểm Việt Nam thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã phát hiện, xử lý Công ty cổ phần truyền thông S.U.N RISE (Sunrise Media) về hành vi quản lý, sử dụng kênh Youtube “Những bài học nhỏ” đăng tải lên không gian mạng video có tiêu đề “Quả báo Làng Nủ Lào Cai - Truyện cổ tích - Những bài học nhỏ - Quà tặng cuộc sống” vào ngày 16/9. Đây là thông tin bịa đặt, gây bức xúc trong dư luận. Ngày 20/9, PA05 ra quyết định xử phạt Công ty Sunrise Media về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc” với mức phạt tiền là 15 triệu đồng. Tại cơ quan công an, bà Đ.P.T, đại diện Công ty Sunrise Media, thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/9, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết đêm phổ biến không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng hanh, trong đó Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-34 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 29/9 đến 1/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Từ đêm 1/10, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; từ ngày 3/10 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng ngày 30/9 đến 3/10 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Chiều 27/9, UBND tỉnh Thái Bình phát đi thông cáo báo chí về Kết luận thanh tra đối với Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Theo đó, kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT; kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở phải thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm tại Hội nghị kiểm điểm đối với công chức lãnh đạo quản lý của Sở GD-ĐT. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/9, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) thông tin đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 2 người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, xe tải BKS 60C-506.44 va chạm với xe máy BKS 60B4-007.30 khi ôm cua rẽ phải vào đường ĐT 769 từ quốc lộ 1, tại nút giao ngã tư Dầu Giây (thuộc thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất). Vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân tử vong là anh N.T.L. (39 tuổi) và chị Đ.T.K.H. (37 tuổi, cùng ngụ huyện Thống Nhất). (XEM CHI TIẾT)