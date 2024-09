Bản tin 8H: Tổng cục Thuế điều động, bổ nhiệm nhân sự

TPO - Tổng cục Thuế quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Hoàng Giang, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Phước.

Ngày 25/9, tại TP Đồng Xoài, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị Công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Thuế Bình Phước. Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành chủ trì hội nghị và trao quyết định bổ nhiệm ông Tạ Hoàng Giang, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước. Trước khi được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước, ông Tạ Hoàng Giang từng trải qua nhiều vị trí công tác, có nhiều đóng góp trong ngành thuế Bình Phước. Ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3.

Chiều 25/9, ông Lã Văn Quảng - Chủ tịch UBND xã Minh Xuân thông tin 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn Dược (33 tuổi) tại hiện trường vụ sạt lở xảy ra tại thôn Át Thượng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).Anh Dược là Phó Chủ tịch Hội cựu Chiến binh xã Minh Xuân, được xác định là mất tích suốt 16 ngày cho đến khi được tìm thấy ở vị trí cách nhà cũ không xa. Ông Quảng cho biết thi thể anh Dược bị đất vùi lấp ở độ sâu 2-3m. Trước đó, rạng sáng 10/9, hàng chục nghìn khối đất đổ ập xuống xóm nhỏ tại thôn Át Thượng cướp đi sinh mạng 9 người, xóa sổ hoàn toàn 4 căn nhà.

Ngày 25/9, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long) Lê Thị Tuyết Nhung cho biết, nguyên nhân khiến hơn 220 người nhập viện sau bữa cơm trưa 12/8 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn BoHsing (Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) là ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật gây nên.Kết quả kiểm nghiệm cho thấy có hai loại vi khuẩn Bacillus cereus và E.Coli trong ngô xào củ cải thịt nạc, đậu hũ rán, ngô xào chay do Công ty BoHsing chế biến và món đùi gà chiên nước mắm, rau xà lách, dưa leo, cà chua, trái cây do hộ kinh doanh Hồng Phát chế biến. Riêng mẫu thức ăn của món thịt lợn xào đậu, cà rốt phát hiện có cả ba loại vi khuẩn Bacillus cereus, E.Coli và Salmonella spp.

Ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Nội, vừa có văn bản gửi UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, các địa phương đạt khoảng 11.013 tỷ đồng tiền trúng đấu giá, vượt cả năm 2023 (năm 2023 khoảng 9.200,62 tỷ đồng). Sở TN-MT Hà Nội cho biết hiện sở đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai xây dựng điều chỉnh bảng giá đất theo quy định nên chưa thể cập nhật ngay bảng giá đất sát với giá đất thực tế trên thị trường.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Ở Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 1021/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vương Bình Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Lý do ông Vương Bình Thạnh, nguyên Chủ tịch An Giang đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1604 ngày 31/7/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, tại Kỳ họp thứ 40, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vương Bình Thạnh. (XEM CHI TIẾT)