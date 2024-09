Bản tin 8H: Người đàn ông sàm sỡ cô gái trong thang máy ở Hà Nội

TPO - Thông tin ban đầu, người đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái 18 tuổi ở Hà Nội là N.V.Q (SN 1990 ở tầng 10, CT3, chung cư IEC).

Ngày 21/9, Công an huyện Thanh Trì cho biết đơn vị đã tổ chức xác minh và làm việc với nam thanh niên có hành vi "sàm sỡ" cô gái 18 tuổi trong thang máy. Công an huyện Thanh Trì cho biết ngày 9/9, Công an xã Tứ Hiệp tiếp nhận tin báo của chị H. (SN 2006, hiện ở Chung cư IEC, xã Tứ Hiệp) về việc bị sàm sỡ. Theo trình báo, khoảng 10h ngày 7/9, chị H. đang đi vào thang máy tại hầm B1 tòa CT3 chung cư IEC thì bị 1 nam thanh niên có hành vi dùng tay vỗ vào vòng ba. Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Thông tin ban đầu, người đàn ông có hành vi sàm sỡ chị H. là N.V.Q (SN 1990 ở tầng 10, CT3, chung cư IEC).

Tối 21/9, Đồn Biên Phòng Phước Dinh (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đội lặn của Lữ đoàn Đặc Công nước 5 tổ chức tìm kiếm nạn nhân Chu Đức Dũng (25 tuổi, ngụ ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Khoảng 10h30 cùng ngày, anh Dũng cùng 4 người bạn đến khu vực Bãi Đá Trứng thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Cả nhóm đứng trên các mỏm đá gần bờ biển để chụp hình, check-in. Anh Dũng không may trượt chân rơi xuống biển. Nạn nhân không biết bơi, bị sóng lớn cuốn mất tích.

Tối 21/9, thông tin từ chính quyền huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể Nguyễn Thị Th. học sinh lớp 8 (trú tại xóm Đồng Tâm, xã Ngọc Sơn) vào 19h25 cùng ngày, cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 30m. Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, 3 học sinh đi trên 2 xe đạp điện từ xã Lam Sơn đến xã Bồi Sơn (huyện Đô Lương). Đến đoạn đường ngập nước ở xã Lam Sơn, 1 nữ sinh dừng lại, 2 nữ sinh còn lại cố gắng băng qua, dẫn đến bị ngã và bị dòng lũ cuốn trôi. Một nữ sinh may mắn được cứu sống, còn Th. bị nước cuốn mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22-23/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hoá phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Hà Nội ngày 22-23/9 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất dao động 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc dao động 25-28 độ C, giảm khoảng 6 độ C so với ngày 21/9. Ngày 22-23/9, Bắc Trung Bộ và Quảng Bình mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 200mm. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Đêm 23/9, Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Ngày 21/9, theo thông tin từ UBKT Huyện ủy Lạc Thủy (Hòa Bình), đơn vị vừa tiến hành họp kỳ thứ 39, quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trịnh Viết Độ, đảng viên chi bộ Đào tạo 1, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc. Qua báo cáo đề nghị xem xét thi hành kỷ luật của Đoàn Kiểm tra, UBKT Huyện ủy Lạc Thủy nhận thấy ông Trịnh Viết Độ là đảng viên, viên chức, giảng viên nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái đạo đức, lối sống, đã tham gia đánh bạc bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa, với số tiền đưa vào đánh bạc là 2,4 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/9, ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khi thi công nhà xưởng, khiến 2 người tử vong. Theo đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, anh Đ.X.K. (SN 1989, quê Nam Định, thường trú thôn Xuân Mai, xã Ninh An) thuê một nhóm thợ đến đổ bê tông cho mái nhà xưởng với giàn giáo cao khoảng 3,5m. Sau khi hoàn thành, nhóm thợ cùng anh K. và người nhà đang dọn dẹp bên dưới thì bất ngờ giàn giáo và bê tông mái đổ sập, đè lên 4 người. Hậu quả, một thợ tên T.V.L. tử vong tại chỗ. Ông Đ.X.C. (bố đẻ của anh K.) bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)