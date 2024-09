Bản tin 8H: Bộ Công Thương và Bộ Tài chính bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

TPO - Ngày 19/9, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.

Chiều 19/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ. Cụ thể, Quyết định 2518/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký ngày 18/9 nêu rõ việc điều động ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp đến nhận nhiệm vụ tại Cục Công nghiệp và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghiệp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Cùng ngày, Bộ Tài chính tổ chức Lễ Công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, Thứ trưởng Võ Thành Hưng trao Quyết định số 2168/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đức Hội, Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, giữ chức Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước kể từ ngày 17/9/2024.

Tối 19/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin khoảng 9h ngày 18/9, Công an xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, nhận được tin báo về việc phát hiện một cụ bà nằm bất động trong rừng sâu thuộc thôn Máo Chóa Sủ. Sau đó, tổ công tác khẩn trương đưa nạn nhân xuống núi và về trạm y tế xã thăm khám. Người bị nạn là cụ Ly Seo Dúng (94 tuổi, ở thôn Sín Chải B, xã Tả Ngài Chồ). Cụ Dúng sống một mình. Ngày 16/9, cụ đi hái rau rừng rồi bị lạc không tìm thấy đường về. Thiếu đồ ăn, nước uống nên sau 2 ngày lạc trong rừng sâu, cụ Dúng kiệt sức, ngất lịm.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị nghiệp vụ đã triệu tập P.T.L.A. (27 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và P.T.V.A. (33 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) để làm rõ việc 2 người này đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an tỉnh Quảng Ninh) xác định 2 phụ nữ sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin "Bên trong bụng cá song câu được có bàn tay người…", gây hoang mang trong dư luận. Tại cơ quan công an, hai phụ nữ đã thừa nhận hành vi xuyên tạc để "câu Like", tăng tương tác. Cơ quan chức năng đã yêu cầu 2 người phụ nữ gỡ bài đăng, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý.

Chiều 19/9, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) cho biết đơn vị nhận được đơn trình báo về một trường hợp ngư dân Bình Định tử vong trong lúc tránh trú bão số 4. Ngư dân tử vong là ông Nguyễn Thiện (47 tuổi, ngụ phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), lao động trên tàu cá BĐ - 99035 TS của anh Nguyễn Văn Tốt (25 tuổi, ngụ cùng địa phương). Trước đó, khoảng 15h chiều 18/9, khi tàu cá BĐ - 99035 TS đang tránh trú bão số 4 tại đảo Phan Vinh, tỉnh Khánh Hoà, ngư dân Nguyễn Thiện di chuyển từ tàu cá này sang tàu cá khác đang neo đậu bên cạnh, không may trượt chân ngã đập đầu vào thành tàu rồi rơi xuống biển. Đến 17h30 cùng ngày, mọi người tìm thấy thi thể ông Thiện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ đêm 20/9, mưa lớn giảm dần. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ ngày 21/9, mưa lớn giảm dần. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Chiều tối 20/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết từ ngày 19-30/9 sẽ tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể Tết Ất Tỵ 2025, dự kiến mở bán vé tập thể từ 1-5/10.Công ty nhận đăng ký vé tập thể cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, công ty, đơn vị trong ngành đường sắt. Số lượng đăng ký vé tập thể được công ty quy định mỗi lượt từ 5 vé trở lên. Thời gian bán vé tập thể dự kiến từ 8h ngày 1/10 đến hết ngày 5/10.