Bản tin 8H: Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận quyết định từ Ban Bí thư

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tỉnh Hà Tĩnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1548-QĐNS/TW ngày 10/9/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 20/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 16/9, Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 54 người chết và mất tích do mưa lũ, trong đó 50 người chết do sạt lở đất; 1 người bị mất tích; 3 người bị chết do nước lũ ngập. Mưa lũ gây thiệt hại sơ bộ khoảng 4.635 tỷ đồng. Thông tin từ Cục Thuế Yên Bái cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 đạt hơn 4.100 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 17h ngày 16/9, số tiền các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại của bão số 3 là 1.236 tỷ đồng.Từ số tiền tiếp nhận được và căn cứ vào tình hình thiệt hại của các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương là 650 tỷ đồng. Sau cả hai đợt, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng.

Tối 16/9, UBND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết khoảng 20h cùng ngày, cây cầu dẫn đường dân sinh, đang thi công tuyến đường cao tốc nối với tỉnh Hà Giang thuộc địa phận xã Lang Quán, bị sập. Hậu quả, anh Tòng Văn T. (SN 1988, quê Sơn La), công nhân đang đổ bê tông lên hầm chui, bị đè trúng gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân tử vong khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Sơ bộ xác định nhà thầu thi công công trình nêu trên là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (17/9) đến tối 18/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Cũng trong hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tính đến ngày 16/9 đã có 20 nước và tổ chức quốc tế quyết định hoặc dự kiến hỗ trợ với tổng giá trị hơn 22 triệu USD (tương đương khoảng 550 tỷ đồng) và nhiều trang thiết bị phục vụ lưu trú, nước sạch, vệ sinh… cho Việt Nam để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Người Việt Nam ở nước ngoài đã ủng hộ hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, cộng đồng người Việt ở các nước đã chủ động kêu gọi, quyên góp với số tiền lên tới 19 tỷ đồng để hỗ trợ người dân các thành phố, tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nhằm sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. (XEM CHI TIẾT)

Tối 16/9, bà Đỗ Thị Hương - Bí thư Huyện ủy Xín Mần cho biết, khoảng 19h30 ngày 15/9, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Xín Mần tự chủ trương tổ chức cho tập thể khối THCS gồm 300 học sinh liên hoan Trung thu để động viên, do các em đi học xa nhà.Sau khi ăn 15 phút, nhiều em có triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Sơ bộ ban đầu cho thấy các em bị rối loạn tiêu hóa. Theo Trung tâm Y tế huyện Xín Mần, có tất cả 55 em phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần. Sau 8 giờ nhập viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn định, tỉnh táo, hiện đã đỡ đau bụng và dễ chịu hơn. (XEM CHI TIẾT)