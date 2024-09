Bản tin 8H: Công bố quyết định Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phê chuẩn, chuẩn y nhân sự lãnh đạo tỉnh.

Ngày 14/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Trung ương về công tác cán bộ.Tại hội nghị, ông Huỳnh Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố Quyết định số 957/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh ủy Gia Lai. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn trao Quyết định số 1355-QĐNS/TW ngày 4/9/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Chiều 14/9, mạng xã hội lan truyền một clip về việc nam YouTuber nổi tiếng IShowSpeed livestream thăm trung tâm TP HCM. Trong clip phát trực tiếp trên kênh YouTube IShowSpeed có đoạn nam YouTuber muốn thuê ván trượt nhưng 1 người đàn ông ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) ra giá 100 USD. Trong khi đó, người đàn ông khác lại nói giá 1 triệu đồng. IShowSpeed đã thuê ván trượt với giá 1 triệu đồng. Sau khi đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội, Công an quận 1 đã mời 2 người cho thuê xe ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ lên làm việc. Chính quyền địa phương đang liên hệ nam YouTuber để tổ chức xin lỗi, hoàn tiền cho người này.

Ngày 14/9, ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhận định thông tin "miền Nam sắp đón bão" là sai sự thật. Cũng theo ông Quyết, trong những ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ dịch dần xuống phía Nam qua Trung Bộ và hoạt động mạnh dần. Gió mùa Tây Nam trên khu vực cũng có cường độ mạnh dần lên. TP HCM và các tỉnh Nam Bộ hiện bước vào đợt mưa lớn, khả năng kéo dài đến hết ngày 18/9 Sau đó, mưa sẽ giảm dần. Ông Quyết khuyên người dân nên theo dõi các thông tin về thời tiết trên các trung tâm, đài dự báo thời tiết chính thống được truyền, phát kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, vừa ký văn bản gửi Thủ tướng về việc đề nghị Trung ương hỗ trợ công trình xử lý khẩn cấp khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3. Theo văn bản trên, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lũ trên diện rộng các tỉnh phía Bắc, ngày 9/9, cầu Phong Châu gặp sự cố sập, bị cuốn trôi trụ và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và 7 phía bờ hữu sông Thao), thuộc địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo và giao tỉnh triển khai các thủ tục đầu tư 2 công trình gồm: Xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với tổng mức đầu tư 865 tỷ đồng; gia cố, nâng cấp đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Tối 14/9, Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người thương vong. Khoảng 19h14 cùng ngày, trước số nhà 497, đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), xảy ra tai nạn giữa 3 xe máy (chưa rõ danh tính người điều khiển). Vụ va chạm khiến người đàn ông ngồi trên xe máy BKS 77L-651xx văng ra giữa đường và bị xe container 43C-013xx kéo rơ moóc chạy cùng chiều tông. Hậu quả, người đàn ông tử vong dưới bánh xe đầu kéo, 2 người khác đi xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ chiều tối đến ngày 16/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo từ đêm 16/9 đến đêm 17/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19/9.

Ngày 14/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 983/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, chiều 6/9, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Huy Dũng, sinh năm 1983, quê quán tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông là thạc sĩ công nghệ thông tin và tốt nghiệp đại học tại Singapore; cao cấp lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)