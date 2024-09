Bản tin 8H: Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm thêm nhiệm vụ mới

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an được phân công kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 962 kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay Trung tướng Nguyễn Văn Long. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, 51 tuổi, quê quán xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 7.

Tối 12/9, lãnh đạo UBND huyện An Lão, TP Hải Phòng xác nhận Thiếu tá quân đội Tăng Bá Hưng (SN 1978, quê ở xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ giúp dân. Thiếu tá Hưng là nhân viên lái xe thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 653 (Cục Hậu cần - Quân khu 3), đóng quân tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão. Ngày 11/9, Chỉ huy Tiểu đoàn 1 cử 6 người trong đó có Thiếu tá Tăng Bá Hưng đi làm nhiệm vụ tại thị trấn Trường Sơn. Hơn 13h45 cùng ngày, trong lúc cắt tỉa cây đổ gãy, thu dọn các vật dụng đổ nát, Thiếu tá Hưng bị điện giật. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, Thiếu tá Hưng không qua khỏi.

Đến 17h30 ngày 12/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể 26 nạn nhân trong vụ sạt lở đẩy nhiều phương tiện xuống suối bị lũ cuốn tại xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Các nạn nhân được lực lượng chức năng phát hiện nằm rải rác dọc theo bờ suối. Cá biệt, có nạn nhân được tìm thấy khi bị cuốn trôi tới xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Trước đó, vào sáng 9/9, tại Km 180+680, quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Ca Thành xảy ra vụ sạt lở đất đẩy nhiều phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 34 xuống dòng suối khi nước lũ đang chảy xiết. Hậu quả, 1 xe ôtô khách và nhiều ôtô con, xe máy bị vùi lấp, cuốn trôi. Vụ việc khiến 31 người mất tích, trong đó có 2 cán bộ công an.

Ngày 12/9, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, đã trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định đại tá Nguyễn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1979, quê tỉnh Phú Thọ. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 13/9 đến ngày 14/9, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong đêm 14 và ngày 15/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong những ngày tới. Ngày 13/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/9. Trước đó vào sáng 27/8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 12 đã bầu ông Rah Lan Chung giữ chức Chủ tịch UBND Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Trương Hải Long - được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ vào cuối tháng 5. (XEM CHI TIẾT)