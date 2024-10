Bản tin 8H: Xe cứu thương bốc cháy ở Bình Định

TPO - Chiều 30/9, khi di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, xe cứu thương (biển kiểm soát 78A-002.83 của Trung tâm cấp cứu 115 Phú Yên do ông Nguyễn Ngọc Minh điều khiển) bỗng dưng bốc cháy tại khoang lái xe.

Chiều 30/9, khi di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, xe cứu thương (biển kiểm soát 78A-002.83 của Trung tâm cấp cứu 115 Phú Yên do ông Nguyễn Ngọc Minh điều khiển) bỗng dưng bốc cháy tại khoang lái xe lúc đến khu vực Bãi Xếp thuộc km 18-Quốc lộ 1D, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Tài xế, y sỹ, người nhà bệnh nhân nhanh chóng di chuyển bệnh nhân ra nơi an toàn và đón xe khác chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy tới nơi, ngọn lửa đã gây cháy toàn bộ bên trong xe cứu thương và các vỏ lốp xe bên ngoài. Nguyên nhân vụ cháy xe đang được điều tra.

Chiều 30/9, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), cho biết vào khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Tô Đình Đ. (ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang). Đây là nạn nhân thứ 3 được tìm thấy trong vụ sạt lở đất trên quốc lộ 2. Theo ông Quang, nạn nhân Đ. là người đàn ông livestream vụ sạt lở trên quốc lộ 2 vào sáng 29/9. Khi đất đá sạt lở xuống, anh Đ. đã không kịp chạy thoát thân. Hai nạn nhân tử vong còn lại là bà Tạ Thị H. (SN 1971, ở thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh) và cháu Mai Thị Thùy C. (SN 2014).

Ngày 30/9, HĐND tỉnh Yên Bái đã họp và thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2024-2025. Mức hỗ trợ bằng mức học phí do HĐND tỉnh quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/10, một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C. Hà Nội đêm 1/10 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Từ đêm 2/10 đến ngày 4/10, nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô dao động 19-21 độ C.

Chiều 30/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đối với ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1/10/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Tỉnh ủy Lào Cai cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Nguyễn Minh Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1/10/2024. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 1566, ngày 23/9/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025. (XEM CHI TIẾT)