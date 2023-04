Bản tin Hình sự: Lý do giám đốc trung tâm đào tạo lái xe bị bắt

TPO - TIN NÓNG ngày 28/4: Xác định nhóm người liên quan việc tung tin đồn giám đốc quỹ tín dụng vỡ nợ; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng;...

TAND quận 8 (TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tín (36 tuổi, diễn viên hài Hữu Tín) 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi, người chỉnh nhạc, DJ) bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù chung cho 2 tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến tin đồn thất thiệt về bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) phường II, vỡ nợ bỏ trốn khỏi địa phương, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xác định được một số người liên quan vụ việc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tin đồn sai sự thật gây xôn xao dư luận này xuất phát từ một số công nhân đang làm việc tại Cty Scavi và Chợ Khu 6.

Công an TP Bắc Giang vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng. Theo điều tra, Lương Tiến Tùng (SN 1991) đã mua tài khoản từ nhà cái ở bên nước ngoài, sau đó chia nhỏ các tài khoản để tổ chức điều hành đánh bạc. Các đối tượng tham gia đánh bạc có tài khoản (nick) vào các trang bóng để đăng nhập tài khoản. Tại các trận thi đấu bóng đá quốc tế và Việt Nam, các đối tượng đặt cược thắng, thua với nhiều hình thức đặt cược khác nhau.

Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn để điều tra về tội “Giả mạo trong công tác”.

Công an tỉnh Bình Dương đang kiểm tra toàn bộ chi nhánh Công ty F88 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với các địa điểm có dấu hiệu tội phạm cho vay lãi nặng (tín dụng đen), lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Tính đến sáng 28/4, công an đã làm việc tại các chi nhánh Công ty F88 trên địa bàn TP Thủ Dầu Một (5 điểm); TP Dĩ An (5 điểm); TP Tân Uyên (5 điểm); huyện Phú Giáo (5 điểm)…

Cảnh sát vừa tạm giữ 10 đối tượng thuộc nhóm “AE Nhà Báo Yên Thuỷ” được thành lập trên Facebook. 10 đối tượng khai nhận có tham gia hội nhóm “AE Nhà Báo Yên Thuỷ” trên mạng xã hội Facebook, khi có thành viên trong nhóm phát sinh mâu thuẫn với người khác, cả nhóm bàn bạc, rủ nhau chuẩn bị hung khí để đánh nhau, gây thương tích nhằm giải quyết mâu thuẫn.