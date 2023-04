Nhóm ‘AE Nhà Báo Yên Thuỷ’ vác dao giải quyết mâu thuẫn

TPO - Cảnh sát vừa tạm giữ 10 đối tượng thuộc nhóm “AE Nhà Báo Yên Thuỷ” được thành lập trên Facebook. Nhóm này bị cảnh sát bắt giữ khi dùng dao kiếm để giải quyết mẫu thuẫn.

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 26/4, khi tuần tra tại thị trấn Hàng Trạm, Hoà Bình tổ công tác của Công an huyện Yên Thuỷ đã phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét rượt đuổi nhau trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông…

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, các thanh niên này không tuân thủ, thay vào đó tăng ga và bỏ chạy.

Sau khi xác minh, công an phát hiện rằng nhóm thanh niên này đang tập trung để chuẩn bị dùng vũ khí và công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn. Để ngăn chặn hậu quả xấu, Công an huyện Yên Thuỷ đã nhanh chóng triển khai phương án vây bắt các đối tượng. Kết quả, công an đã bắt giữ được 10 thanh niên trong nhóm này, trong đó có 3 đối tượng được bắt giữ ngay trong đêm đó và 7 người còn lại được triệu tập sau đó để xử lý.

Tại Cơ quan Công an, 10 đối tượng khai nhận có tham gia hội nhóm “AE Nhà Báo Yên Thuỷ” trên mạng xã hội Facebook, khi có thành viên trong nhóm phát sinh mâu thuẫn với người khác, cả nhóm bàn bạc, rủ nhau chuẩn bị hung khí để đánh nhau, gây thương tích nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình triệu tập làm việc với các đối tượng, Công an huyện Yên Thuỷ đã thu giữ được tổng số 4 xe mô tô độ bộ phận giảm thanh và đèn chiếu sáng; 2 gậy sắt, 2 cây kiếm và 1 roi điện.

Các đối tượng khai, số vũ khí, công cụ hỗ trợ này sẽ sử dụng vào việc đánh nhau gây thương tích.

Ngoài các đối tượng trên, Công an huyện Yên Thủy đang tập trung làm rõ xác định thông tin nhân thân một số đối tượng khác cư trú trên địa bàn huyện Yên Thuỷ và huyện Nho Quan (Ninh Bình) có tham gia thực hiện hành vi tụ tập gây rối để làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Yên Thuỷ đang tiếp tục điều tra, làm rõ các thông tin liên quan đến nhóm thanh niên trên để đưa ra những hành động xử lý phù hợp. Đồng thời, đơn vị này cũng tiếp tục tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường sống an toàn cho người dân.