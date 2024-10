Bắc Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại 3 huyện

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa công bố tình huống khẩn cấp các sự cố sạt lở đất tại một số khu vực của huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp các sự cố sạt lở đất tại khu Dốc Chợ, thôn Lầm, xã Trường Sơn (huyện Lục Nam); núi Bục, thôn Chay, xã Phì Điền (huyện Lục Ngạn) và khu vực đèo Vá, thôn Vá, xã An Bá; các thôn Tuấn An, Tuấn Sơn, Nam Bồng, Linh Phú, xã Tuấn Đạo; tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu (huyện Sơn Động).

Cụ thể, sự cố sạt lở đất tại khu Dốc Chợ (thôn Lầm, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) được xác định trên sườn núi, ngay phía sau nhà dân. Cung sạt rộng khoảng 30m, dài khoảng 35m, vết nứt có chiều rộng lớn nhất khoảng 45cm, vách trượt đỉnh cung sạt cao khoảng 0,5m. Sự cố đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 16 hộ gia đình với 58 nhân khẩu.

Đối với sự cố sạt lở đất tại núi Bục (thôn Chay, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn) được xác định tại các khe suối trên triền núi Bục. Tại đây, xuất hiện 2 vị trí sạt trượt với khối lượng lớn, cao so với chân núi tại vị trí 1 khoảng 65m, vị trí 2 khoảng 90m. Khoảng cách từ khối trượt đến nhà dân tại sườn núi khoảng 215m. Các khối đất nếu trượt xuống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 16 hộ dân với 64 nhân khẩu đang sinh sống ở sườn và chân núi.

Quyết định cũng công bố tình huống khẩn cấp các vị trí sạt lở trên địa bàn huyện Sơn Động, bao gồm: Vị trí sạt lở tại khu vực đèo Vá (thôn Vá, xã An Bá); vị trí sạt lở tại khu vực đường Nguyên Hồng, (tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu) và 4 vị trí sạt lở đất tại xã Tuấn Đạo gồm.

Để khắc phục các sự cố sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao UBND các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, tuyệt đối không được để người dân trở lại sinh sống, trước mắt là trong mùa mưa bão năm 2024.

UBND các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động bố trí sắp xếp nơi sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng đảm bảo ổn định, đồng thời tiếp tục rà soát đánh giá nhanh các hộ dân lân cận để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn; xây dựng bổ sung phương án ứng phó với sạt lở đất trong phương án ứng phó thiên tai năm 2024.

Cơ quan chức năng rà soát ngay phương án di dân khẩn cấp phòng, chống lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn huyện theo thứ tự ưu tiên, trong đó nêu rõ số hộ dân cần di dời. Việc sắp xếp di dời dân cư ngoài việc đảm bảo sinh kế cần đảm bảo các yêu cầu an toàn trước thiên tai theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang thường xuyên cập nhật, kịp thời báo cáo tình hình các sự cố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.