Bản tin Hình sự: Nguyên nhân người phụ nữ bị sát hại và giấu xác trong bụi sậy

TPO - TIN NÓNG ngày 1/5: Vác dao gây án sau khi phát hiện tin nhắn thân mật trong điện thoại của vợ; Nguyên nhân người phụ nữ bị sát hại và giấu xác trong bụi sậy; Nhóm đối tượng cho vay với lãi suất 'không tưởng'...

Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ Trương Văn Đấu (38 tuổi, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Trước đó, Đấu bắt gặp và phát hiện chị N.H.Q (45 tuổi) mang nhiều trang sức khi đi đám cưới. Vì thế, nhân lúc chị Q di chuyển trên đoạn đường vắng, Đấu đã bóp và siết cổ nạn nhân đến tử vong. Sau đó, đối tượng mang thi thể giấu vào bụi sậy bên đường, rồi lấy đi một số trang sức nạn nhân đang đeo trên người để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, các đối tượng đã cho chị P.T.H, chủ cửa hàng bán đồ gỗ vay tiền nhiều lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất từ 304 - 1.000%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng gần 250 triệu đồng.

Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi), để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Tuấn khai nhận do xem điện thoại của vợ thấy tin nhắn thân mật với người đàn ông lạ nên nảy sinh ghen tuông. Tuấn nghi ngờ ông N. H. L (32 tuổi) là 'tình địch' của mình, do đó Tuấn rủ thêm 3 người đàn ông cầm dao lao tới chém trúng đầu ông L khiến nạn nhân bị thương nặng.

Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Quốc Khánh (biệt danh Tèo chùa, 23 tuổi) để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình Tuấn A (41 tuổi) nên Khánh dùng dao, bàn, ghế tấn công khiến anh A bị thương nặng, phải nhập viện điều trị, bị liệt nửa người.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đề nghị truy tố Hoàng Ngọc Thắng (SN 1984) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, Thắng điều khiển ô tô Nissan màu trắng và có hành vi chạy tốc độ cao, rú ga, drift nhiều vòng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, bùng binh trước Nhà hát Lớn Hà Nội.

Xảy ra ẩu đả khi đến nhà bạn gái chơi, Nguyễn Anh Đức (SN 1986) về nhà lấy con dao dài khoảng 45cm rồi tìm anh Nguyễn Thành Luân (SN 1989) là bạn nhậu với mình. Sau đó, mặc dù được ngăn cản nhưng Đức đã xông đến vung dao chém Luân tử vong rồi đến công an đầu thú. Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra nguyên nhân vụ việc.