Nữ phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị khởi tố vì hoạt động 'tín dụng đen'

TPO - Mặc dù là Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) nhưng vì hám lợi nên Nguyễn Thị Nga (SN 1979) đã cùng một số đối tượng khác tổ chức cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện vay lãi nặng núp bóng dưới một cửa hiệu cầm đồ.

Chiều 4/5, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1979) ở xã Vân Sơn về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự...

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện Nguyễn Thị Nga mặc dù là Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn nhưng vì hám lợi nên đã cùng một số đối tượng khác tổ chức cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay lãi nặng núp bóng dưới một cửa hiệu cầm đồ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Nga đã cho khoảng 60 bị hại vay với tổng số tiền gần 700 triệu đồng với mức lãi suất dao động từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính gần 50 triệu đồng.

Khám xét nhà của Nguyễn Thị Nga, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 12 xe máy, gần 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.