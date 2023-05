Bản tin Hình sự: Bất ngờ với lý do sát hại vợ của người đàn ông quốc tịch Hà Lan

TPO - TIN NÓNG ngày 3/5: Đoạt mạng bạn vì bị nhắc món nợ 5 triệu đồng; Kẻ trộm dùng băng keo trói bảo vệ nhà hàng ở TPHCM; Nguyên nhân người phụ nữ bị chồng quốc tịch Hà Lan sát hại...

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp ông K.J.J (63 tuổi, quốc tịch Hà Lan) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, do vợ là bà Lê Thị D (53 tuổi) thường xuyên xem điện thoại, không tập trung vào bữa ăn với người thân nên ông J phải nhắc nhở và hai người xảy ra cãi vã. Sau đó, ông J bỏ về trước. Khi bà D về nhà, giữa hai vợ chồng lại xảy ra tranh cãi, trong đó có chuyện phân chia tài sản. Trong lúc nóng giận, ông J xuống bếp lấy 2 con dao đâm vợ nhiều nhát, sau đó lái xe máy chạy ra khỏi nhà, mang theo 4 con dao.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Văn Sơn (SN 1984) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Sơn bị bạn là anh H đòi số tiền 5 triệu đồng mà Sơn mượn từ năm 2022 tại đám ăn hỏi. Sau đó, anh H tiếp tục gọi điện và chửi bới Sơn nên hai bên hẹn nhau ra khu vui chơi để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Sơn dùng dao tấn công khiến anh H bị thương nặng và tử vong.

Chị N.T.B.H (39 tuổi, kế toán Nhà hàng An Mộc) tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận được cuộc gọi đặt phòng tiếp đoàn khách VIP và nhờ nhà hàng chuẩn bị 12 chai rượu mà các đơn vị cung cấp trên địa bàn không có. Sau đó, đối tượng giới thiệu một cửa hàng kèm số điện thoại để nhân viên nhà hàng liên hệ. Tiếp đó, Hải nói cần mua 20 hộp sâm để tặng đoàn khách mà cửa hàng Hải giới thiệu cũng có. Sau đó, Hải liên tục gửi hình chụp lại giao dịch đã chuyển khoản thành công cho nhà hàng. Do tin tưởng, chị H đã chuyển tiền cho cửa hàng mà Hải giới thiệu tổng cộng 236 triệu đồng. Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang điều tra vụ việc.

Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang tạm giữ Phan Thanh Nam (44 tuổi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, Nam đi vào một nhà hàng rồi trốn ở nhà vệ sinh, đến đêm, Nam đi từ nhà vệ sinh ra và lục lọi, trộm cắp khoảng 37 triệu đồng cùng các mắt camera an ninh. Khi bị bảo vệ là ông H.V.T phát hiện, Nam liền khống chế, dùng băng keo trói ông T rồi tẩu thoát.

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý hộ kinh doanh karaoke D1 (tổ 8, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa). Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện có 63/144 người có mặt trong quán karaoke kết quả dương tính với chất ma tuý các loại. Ngoài ra, có 36 nhân viên của quán không xuất trình được hợp đồng lao động.

Viện KSND tỉnh Trà Vinh vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Lê Thị Mỹ Hồng, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thành phố Trà Vinh và 6 bị can về tội “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại Phòng LĐ-TB&XH thành phố Trà Vinh; chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử.