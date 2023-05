Bản tin Hình sự: Đâm chết chú ruột, truy sát cha vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình

TPO - TIN NÓNG ngày 5/5: Nam bảo vệ bị đồng nghiệp đâm chết trước cổng công ty; Bắt gã con rể mới ra tù dùng dao đâm mẹ vợ 84 tuổi; Đâm chết chú ruột, truy sát cha vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình...

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Lâm Hoàng Ân (18 tuổi) để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra, Ân đi uống cà phê về nhà, xảy ra cãi vã với cha là Lâm Hoàng Sang (43 tuổi) và chú ruột Lâm Viết Tiền (40 tuổi) - đang nhậu cùng nhóm bạn. Bị cha và chú đánh, Ân bỏ đi, lát sau quay lại cùng hai người bạn 17 và 19 tuổi. Thấy cha, chú và hai người bạn đứng ngoài đường với hung khí trên tay, Ân xông đến đâm chết chú ruột, tấn công cha và truy sát nhóm bạn của họ. Bước đầu, công an xác định án mạng xảy ra chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình.

TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan vào ngày 22/5. Đáng chú ý, mặc dù đang bỏ trốn, song bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC (SN 1969) vẫn nằm trong danh sách những người có đơn kháng cáo hoặc được làm đơn kháng cáo.

Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Phương Thảo (SN 2004) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Theo điều tra, em L.T.N.D (SN 2009, học sinh của một trường THCS thuộc huyện Tam Bình) có mâu thuẫn với nhóm của Thảo nên bị nhóm này hẹn ra đoạn đường vắng để hành hung. Thậm chí, Thảo cùng nhóm người trên đã dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, tay và chân của D gây thương tích.

Do có mâu thuẫn nên hai bảo vệ của cùng một công ty là ông T.V.P (51 tuổi) và ông Đ xảy ra cự cãi. Sau đó, ông Đ bất ngờ dùng dao đâm vào người ông P khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giữ ông Đ để điều tra về vụ án mạng.

Vừa ra tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Phạm Hồng Việt (SN 1972, Quảng Ninh) đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị C (SN 1939) nhưng bị bà này đuổi khỏi nhà nên phải ngủ ở gầm cầu. Sau đó, Việt yêu cầu bà C đưa sổ hộ khẩu cho Việt nhưng bà C nói “không biết để sổ hộ khẩu ở đâu”. Quá bức xúc, Việt lấy 1 dao nhọn (dạng dao gọt hoa quả, dài khoảng 30cm) để trong ống đựng dao đâm 2 nhát vào vùng lưng bà C. Hậu quả bà C bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Công an TP Bắc Giang đã bắt giữ khẩn cấp Việt về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

TAND tỉnh Hà Giang mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Hiếp dâm” xảy ra tại homestay Hoàng Su Phì (Hà Giang). Trong vụ án này bị cáo Triệu Tài Mềnh bị tuyên y án sở thẩm 3 năm tù đồng thời phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nạn nhân với số tiền 14,9 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ hướng dẫn viên L tiếp tục có đơn khiếu nại, cho rằng bản án quá nhẹ chưa đủ sức răn đe với bị cáo. Ngoài ra chị L cho rằng thái độ của bị cáo Triệu Tài Mềnh nhơn nhơn thể hiện sự coi thường pháp luật.

Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) đã bắt tạm giam Nguyễn Kim Ngọc (26 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, Ngọc yêu Nguyễn Trần Quang Huy (26 tuổi) nhưng bị Đặng Cao Kỳ Duyên (23 tuổi) là bạn gái cũ của Huy ghen tức. Sau đó, Duyên và một số người bạn lập nhóm trên mạng xã hội, đưa Ngọc và Huy vào nhóm rồi liên tục nhắn tin xúc phạm và hăm dọa đòi đánh Ngọc, nhưng Ngọc vẫn giữ im lặng. Tiếp đó, Nhóm của Duyên nhắn tin hẹn gặp Ngọc để giải quyết mâu thuẫn. Ngọc thuê xe 7 chỗ tự lái rồi rủ nhóm bạn đi cùng. Khi hai bên gặp nhau và xảy ra xô xát, Ngọc lấy cây dao cạo chân mày trong túi áo khoác quơ nhiều cái trúng vào người Duyên gây thương tích.