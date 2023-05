Kẻ cướp rút dao chống trả người dân khi bị truy đuổi

TPO - Có hành vi giật điện thoại của người phụ nữ và bị người dân truy đuổi, Nghĩa rút dao đe dọa để thoát thân. Hai ngày sau, đối tượng manh động này bị các trinh sát bắt giữ.

Ngày 8/5, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Nghĩa (38 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tối 5/5, Nghĩa điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Công Hoan (phường 7, quận Phú Nhuận) và bất ngờ áp sát, giật điện thoại của chị P.T.X.L (26 tuổi, ngụ quận 1) rồi tăng ga tẩu thoát.

Chạy được khoảng 10m, Nghĩa va chạm với hai học sinh làm điện thoại bị rơi xuống đường. Do bị người dân truy đuổi, đối tượng tiếp tục bỏ chạy đến giao lộ Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Văn Đậu (phường 6, quận Bình Thạnh) thì bị té, ngã do va chạm với người đi đường.

Sau đó, Huỳnh Ngọc Nghĩa rút dao đe dọa người dân xung quanh, bỏ xe máy lại rồi chạy bộ tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/5, các trinh sát Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt được Huỳnh Ngọc Nghĩa. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội.