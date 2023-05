Bản tin Hình sự: Chân dung người đẹp cắt tóc tình địch vì bị khiêu khích

TPO - TIN NÓNG: Bắt giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Ngãi; Bị khiêu khích, chủ shop thời trang gọi người đi cạo đầu ‘tình địch’; Chân dung người đẹp cắt tóc tình địch vì bị khiêu khích...

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Quang Phát - Giám đốc và Bùi Tấn Bình - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Phát hiện chồng có quan hệ với N (SN 2001, trú tại quận Thanh Xuân) và bị khiêu khích “có chồng mà không biết giữ”, Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1993, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gọi thêm người khác đi đánh ghen, cầm tông đơ cắt tóc trên đầu “tình địch” rồi lấy điện thoại ra quay video. Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố Mai về tội “Cướp tài sản” và “Làm nhục người khác".

Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ bà Đỗ Thị Thu Hiền - Kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Được biết, sau gần 1 tháng bỏ việc cơ quan và lẩn trốn, bà Hiền đã về công an tỉnh trình diện. Bà này hiện đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Thái Bá Hùng (31 tuổi, Nghệ An) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". Trước đó, công an phát hiện Hùng và đồng bọn đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, hai đối tượng này không chấp hành, mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra sau đó tiến hành truy đuổi và bị đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công hòng tẩu thoát. Hùng khai, đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Một ô tô 7 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng Đắk Lắk – Khánh Hòa. Khi đến địa bàn xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, xe bị chệch hướng lao xuống một rẫy mía bên đường khoảng 50m, rồi tông một tảng đá lớn. Tại hiện trường, ô tô con bị hư hỏng nặng, 2 bánh phía sau gãy rời ra ngoài. Tài xế điều khiển chiếc xe này là anh N.V.T (SN 1978) đã tử vong. Công an Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn.

TAND TP HCM vừa tuyên phạt Nguyễn Quốc Dũng (cựu công an công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) 17 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, từng công tác tại công an phường 5, quận 5) 12 năm tù liên quan đến vụ án dàn cảnh để cướp tiền ảo trên đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM.