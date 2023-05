Bản tin Hình sự: Giết vợ và đâm trọng thương em vợ vì mâu thuẫn

TPO - TIN NÓNG ngày 19/5: Hỗn chiến trong đám cưới ở TPHCM, cô dâu chú rể và khách hoảng loạn tháo chạy; Cựu CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện kháng cáo bất thành; Giết vợ và đâm trọng thương em vợ vì mâu thuẫn...

Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Lường Văn Quân (SN 1989, quê Yên Bái) về hành vi Giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn nên Quân đã dùng dao đâm vợ là chị V.P.M (SN 1994) tử vong và đâm chị V.L.N (SN 1998, em gái chị M) bị thương nặng. Được biết, Quân và vợ sắp ly hôn, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xét xử vụ vợ chồng Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba – Công ty Alibaba) và các bị cáo, bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, xảy ra tại Công ty Alibaba, bản án đã tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Thái Luyện, giữ nguyên mức án tù chung thân mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

Công an Ninh Bình vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Lê Công Long (SN 1989) cầm đầu. Theo điều tra, đường dây này đã sử dụng mạng xã hội zalo, telegram để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là 556 triệu đồng. Riêng Long còn huy động gần 700 triệu đồng để cho 19 người tại địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn vay với mức lãi suất từ 5.000 -7.000đồng/1triệu/1ngày, (tương đương mức lãi suất từ 180 đến 252%/năm), thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt quả tang Trần Việt Thái (SN 1993, Tiền Giang) điều khiển ô tô giao hàng cấm cho Nhâm Hồng Loan (SN 1973) và Dương Hoàng Minh Tâm (SN 1996). Kiểm tra phương tiện, công an phát hiện trên xe có cất giấu 17.350 bao thuốc lá ngoại nhập lậu với các nhãn hiệu Jet, Hero và Scott.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm 99-05D do Trần Kiên (SN 1987) là Giám đốc, người đại diện pháp luật về hành vi “Nhận hối lộ”.

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố Bùi Doãn Nhân - nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên và 2 thuộc cấp do vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lập hồ sơ khống hàng chục lô đất xảy ra năm 2018. Cả ba bị can đều được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Tuấn Anh (SN 1992) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, dù đã nghỉ việc nhưng Tuấn Anh vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm đáo hạn ngân hàng để được nhiều người tin tưởng cho vay 3,8 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ hành vi của Hồ Tuấn Anh và các cá nhân có liên quan có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng của một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hình thức vay mượn tiền, đầu tư kinh doanh mỏ cát.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hỗn chiến trong đám cưới khiến nhiều người hoảng vía. Đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên cầm ghế, hung khí rượt đuổi nhau khiến cô dâu, chú rể và hàng chục người trong đám cưới hoảng loạn bỏ chạy. Đỉnh điểm, hai nhóm này cầm hung khí, giằng co tại cửa ra vào khiến cánh cửa kính bị vỡ tung. Qua truy xét, công an quận 11 (TP HCM) đã bắt giữ một số người tham gia.