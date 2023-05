Khởi tố cựu Phó chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố bị can Bùi Doãn Nhân - nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên và 2 thuộc cấp do vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lập hồ sơ khống hàng chục lô đất xảy ra năm 2018.

Nguồn tin của Tiền Phong ngày 19/5 cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, xảy ra tại huyện Thủy Nguyên 5 năm trước. Các bị can gồm: Bùi Doãn Nhân – nguyên Ủy viên Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên; Vũ Đình Trung – cán bộ Văn phòng UBND huyện Thủy Nguyên và Đào Văn Bắc – cán bộ Phòng Khoáng sản (Sở TN&MT thành phố Hải Phòng). Cả ba bị can đều được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo tìm hiểu của PV, trong khoảng thời gian từ năm 2016-2019, bị can Bùi Doãn Nhân giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, bị can Đào Văn Bắc và Nguyễn Văn Trung, lần lượt giữ chức Phó phòng và cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên. Nhóm bị can nêu trên đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ, nguồn gốc đất, lập hồ sơ khống cấp đất với nhiều lô đất tại xã Thủy Sơn, xã Thủy Đường. Hành vi của các bị can bị phát hiện nên cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh. Đầu tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, xảy ra tại huyện Thủy Nguyên. Sau đó, Cơ quan điều tra vào cuộc điều tra mở rộng, xác minh làm rõ việc kiểm tra thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên đối với hàng chục lô đất của các hộ dân tại xã Thủy Sơn, xã Thủy Đường, thời điểm cuối năm 2018. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, các bị can nêu trên đã có hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, làm sai lệch hồ sơ cấp đất của nhiều hộ dân. Nguồn tin của Tiền Phong cũng cho biết, tại các Kỳ họp 30, 31 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Phòng diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2023, UBKT Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Doãn Nhân – nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên. Ngày 12/5/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp và quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Doãn Nhân với hình thức “Khai trừ ra khỏi Đảng”. Nguyễn Hoàn