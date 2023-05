Bản tin Hình sự: Nhận 'kết đắng' vì thách thức chồng của người tình

TPO - TIN NÓNG ngày 22/5: Bé gái bị ‘cha dượng’ bạo hành nguy kịch: Người mẹ biết nhưng không trình báo?; Nam thanh niên bị bạn trai quen qua mạng tống tiền bằng 'ảnh nóng'; Nhận 'kết đắng' vì thách thức chồng của người tình...

Liên quan đến vụ việc Công an TP Đà Lạt bắt khẩn cấp T.H.Th (33 tuổi) để điều tra về hành vi bạo hành khiến bé N.N.T.C (gần 3 tháng tuổi, con của chị N.P.H.A, 22 tuổi) bị thương tích nặng. A là người tình của Th. Bước đầu, công an xác định, Th và A đều nghiện ma túy. Th khai nhận, từ khi A đưa cháu C về chung sống với mình tại nhà trọ, đối tượng đã 5 lần đánh đập cháu bé. Phần lớn những lần hành hạ cháu C được Th thực hiện sau khi đã sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khám xét khẩn cấp đối với Trung tâm Dạy nghề tư thục Tùng Linh và Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long trên địa bàn tỉnh, đồng thời bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra hành vi dùng súng bắn chết người của Hoàng Ngọc Nhân (trú thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar). Nhân khai, do phát hiện vợ và anh N.H (38 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau rồi vợ của Nhân ra ở trọ, đồng thời nhiều lần bị anh H thách thức nên Nhân lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn. Sau đó Nhân đi tìm anh H và dùng súng bắn vào anh này. Gây án xong, Nhân về nhà rẫy cất giấu súng và nằm ngủ, sau đó ra đầu thú.

Liên quan đến việc chị Bùi Thị Tuyết G (36 tuổi), người vợ bị chồng là anh T.V.L. (37 tuổi) ở Kim Thành, Hải Dương bạo hành, sáng 22/5, chị đã nộp đơn ly hôn với chồng ra Tòa án nhân dân huyện Kim Thành.

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (CO5) - Bộ Công an đã khởi tố vụ khai thác đất cát trái phép tại Khu công nghiệp Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Trước đó, C05 nhận được đơn tố giác tội phạm với nội dung ông Vũ Văn Xuyên (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận) có hành vi khai thác đất, cát không có giấy phép tại KCN Phước Nam. Sau quá trình điều tra, ngày 11/5, C05 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại KCN Phước Nam.

Liên quan đến vụ ẩu đả trong đám cưới tại một nhà hàng ở quận 11, TPHCM. Công an quận 11 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thanh (35 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và Lê Ngọc Hùng Phát (21 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.