Một chủ khách sạn ở TPHCM ép các cô gái bán dâm trừ nợ

TPO - "Mua" 4 cô gái từ quản lý quán karaoke ở TP Cần Thơ, Đoàn đưa về khách sạn ở quận 12 (TPHCM) và ép họ bán dâm để trừ nợ, đăng ảnh khỏa thân của các cô gái trên trang web khiêu dâm nhằm quảng cáo, thu nhiều lợi nhuận.

Ngày 27/5, Công an quận 12 (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Lê Thanh Đoàn (37 tuổi, quê TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giữ người trái pháp luật”.

Đây là “tú ông” chuyên mua bán các cô gái ở miền Tây, đưa lên TPHCM rồi giữ lại tại khách sạn để bán dâm trừ nợ mà Công an quận 12 triệt phá vào cuối năm 2022.

Liên quan vụ án, Công an quận 12 bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Em (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Vũ Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Đức Hoàng (43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Vũ Hoàng Tân (19 tuổi, con của Hoàng) điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giữ người trái pháp luật”.

Tháng 12/2022, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 kiểm tra khách sạn H.K. do Đoàn và vợ là Lê Thị Huệ (32 tuổi) thuê kinh doanh.

Lực lượng chức năng mời các nhân viên của khách sạn là Tuấn, Hoàng và Tân cùng 11 cô gái (có một người 14 tuổi) về trụ sở làm việc.

Qua công tác lấy lời khai, Công an quận 12 nhanh chóng xác định vai trò, hành vi của nhóm này.

Ngay sau đó, một tổ công tác của Công an quận 12 di chuyển xuống Cần Thơ bắt Phạm Hoàng Em (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), di lý về TPHCM phục vụ công tác điều tra; riêng Đoàn đã bỏ trốn.

Mới đây, Công an quận 12 phát hiện Đoàn đang lẩn trốn ở tỉnh Long An nên cử một tổ công tác bí mật xuống địa bàn, mật phục để bắt giữ. Khuya 25/5, các trinh sát ập vào một nhà trọ ở phường 3 (TP Tân An) bắt giữ Đoàn và đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, công an xác định Em là nhân viên quản lý của quán karaoke T.C ở TP Cần Thơ, chuyên làm nhiệm vụ điều "đào".

Theo đó, Em nhận trả nợ thay cho các cô gái đang thiếu tiền của chủ nhiều quán karaoke khác và đưa những người này về làm việc tại quán karaoke T.C để trừ nợ.

Sau đó, Em lập hợp đồng với các cô gái mức lương 7 triệu đồng/tháng và làm việc trên 6 tháng, nếu nghỉ phải bồi thường 30 triệu đồng.

Tháng 9/2022, Em quen biết Đoàn. Thời điểm này, Đoàn nói đang kinh doanh massage, khách sạn, nếu có nhân viên nữ thì giới thiệu và Em đồng ý. Sau đó, Em giao cho Đoàn 5 cô gái và nhận 140 triệu đồng.

Các cô gái được Em bán cho Đoàn phải chịu thêm các khoản nợ như chi phí đưa đón, tiền phạt, tiền xăng xe, thuê mướn người…

Khi làm việc tại cơ sở của Đoàn, các cô gái phải bán dâm hàng ngày nhưng không nhận được tiền công vì bị trừ vào số tiền mà Đoàn đã trả cho Em.

Đối với Tuấn, Hoàng và Tân được Huệ thuê với mức lương 7 triệu đồng/tháng, có nhiệm vụ làm lễ tân, quản lý, canh giữ không cho các cô gái đi ra khỏi khách sạn; đưa, rước cô gái đi bán dâm tại các khách sạn khác, tránh việc bỏ trốn.

Ngoài ra, Đoàn chở các cô gái đi chụp ảnh khỏa thân rồi đăng trên trang web khiêu dâm nhằm quảng cáo, thu nhiều lợi nhuận.

Tiền bán dâm của các cô gái, Đoàn thu giữ. Khi có khách phàn nàn về thái độ phục vụ hay các cô gái có ý định bỏ trốn, Tuấn sẽ trực tiếp đánh đập dằn mặt.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.