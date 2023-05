Bản tin Hình sự: Tin mới vụ phát hiện nhiều phần thi thể người tại bãi đất ở Bình Dương

TPO - TIN NÓNG ngày 25/5: Tin mới vụ phát hiện bàn chân người tại bãi đất; Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến tại nhà cô dâu ở Thanh Hoá; Nghi bị ‘thả ma’ làm hại, 2 bố con dùng súng bắn chết người...

Sau khi phát hiện một đôi bàn chân nghi là của người tại bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên), Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra. Hiện tại chưa có thông tin và lai lịch nạn nhân, bước đầu nhận định có khả năng là nữ giới. Công an vẫn đang cho rà soát, kiểm tra các bãi đất trống, bãi rác, khu vực ít người đến... để tìm phần thi thể còn lại.

Cơ quan chức năng huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, khoảng 12h10’ ngày 25/5, 2 cháu bé Lương Thị B.Tr (SN 2014) và Lương Thị B.A (SN 2012) ra khu vực sông Nậm Mộ để tắm. Trong lúc tắm, cả 2 cháu bé bất ngờ bị nước lớn cuốn trôi. Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu bé cách vị trí gặp nạn 10m.

Nhóm thanh niên nhà trai lên nhà cô dâu chơi rồi xảy ra mâu thuẫn với với nhóm thanh niên nhà gái khiến 2 bên lao vào hỗn chiến, gây náo loạn. Hậu quả, anh Lê Quang T và Lê Xuân Ph bị thương phần mềm phải điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã vào cuộc để điều tra, xử lý vụ việc.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) về tội giết người. Đây là nghi phạm bạo hành bé gái N.T.T.C (gần 3 tháng tuổi) gây xôn xao dư luận ở TP Đà Lạt.

Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, Bình Phước) và Phạm Tiến Dũng (23 tuổi, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản". Trước đó, Bình Và Dũng đi ô tô đến cửa hàng dịch vụ viễn thông rồi dùng dao khống chế chị Nguyễn Thị H (26 tuổi) là nhân viên cửa hàng để cướp 100 triệu đồng và bỏ chạy.

Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Trước đó, từ đầu năm 2023 Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn “mua bán hoá đơn trái phép” nhằm thu lợi bất chính. Qua điều tra, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, các đối tượng nói trên đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Do nuôi gia súc bị chết, người nhà lại hay ốm bệnh, sau khi nghe thầy bói phán có người hãm hại gia đình bằng “thả ma” nên bố con ông Vừ A Hầu ở xã Vinh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã mang súng kíp nhằm vào ban đêm vắng vẻ để bắn chết hàng xóm là anh Vừ A Dính (SN 1994). Tòa đã tuyên phạt Vừ A Hầu 17 năm tù giam về tội giết người.