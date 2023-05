Bản tin Hình sự: Tát vợ vì tội đi đánh bài, người đàn ông bị đổ axit dẫn đến tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 28/5: Công an Bình Phước thông tin vụ nghi can trộm cắp tử vong khi lấy lời khai; Lời khai của kẻ đâm chết bạn rồi ngồi bên thi thể chờ công an đến; Tát vợ vì tội đi đánh bài, người đàn ông bị đổ axit lên mặt đến chết...

Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa bàn giao Trần Thị Huyền (SN 1965, quê Kiên Giang) cho Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra tội Giết người. Theo điều tra, tối Mùng 2 Tết năm 2002, sau khi đến nhà hàng xóm để đánh bài ăn tiền, về nhà bà Huyền bị chồng là ông T (SN 1965) chửi bới và tát 3 cái. Tức giận, bà này chờ chồng ngủ, lấy ca axit có sẵn trong nhà đổ lên mặt và thân thể ông T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn. Sau đó, bà Huyền đến Đắk Lắk lập gia đình, sinh con. Đến năm 2008, lo sợ bị công an phát hiện, bà Huyền đưa gia đình trốn ra tỉnh Lai Châu rồi quay vào Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ việc mạng xã hội chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng, công an đánh chết nghi can trộm cắp tên N.T.D trong quá trình lấy lời khai dẫn đến tử vong, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, điều này là chưa có cơ sở, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh lực lượng công an nhân dân. Đồng thời, công an khuyến cáo người dân không đăng phát, chia sẻ các thông tin xuyên tạc, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Ngày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Được biết, các bị can này là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions. Theo điều tra, các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Công an thành phố Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Lê Phú Quý (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra về tội “Giết người”. Bước đầu, Quý cho biết khi ăn nhậu có sử dụng ma túy, người không tỉnh táo nên bất ngờ lấy dao đâm anh A khiến nạn nhân tử vong. Phát hiện anh A tử vong, Quý không bỏ chạy mà ngồi cạnh thi thể bạn, chờ công an đến đưa về trụ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an huyện Cư Kuin trích xuất các dữ liệu, vào cuộc điều tra vụ việc phóng viên báo Tiền Phong bị doạ giết trong quá trình tác nghiệp. Trước đó, sau khi thực tế xác minh để viết bài về vấn nạn "đất tặc", nhà báo Tuấn Nguyễn phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên liên tiếp nhận được cuộc gọi từ 2 người đàn ông sử dụng cùng số điện thoại 0915840755 đe doạ với những lời lẽ như “giết mất nòi, mất xác”, “đốt cả nhà”.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thiện (50 tuổi), nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Đà Lạt, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.